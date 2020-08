C’est un jeu vidéo développé en Espagne qui nous appelle à explorer une île pleine de mystères et de faune hostile.

Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé dans 3DJuegos de Goner, un jeu d’horreur de survie espagnol qui a commencé son voyage sur Kickstarter. Maintenant, on peut dire que ce voyage a eu sa récompense. La production de Joueurs fous Il a réussi en quelques jours à ajouter toute la collection nécessaire pour atteindre son objectif, fixé à 24 600 euros, et se penche déjà sur de nouveaux jalons avec trois semaines encore en campagne.

« Nous sommes vraiment étonné par le soutien reçu de votre part. En seulement deux semaines, j’ai atteint 100% des fonds nécessaires pour faire de Goner une réalité « , annoncent les responsables de l’aventure via Kickstarter. » Nous ne pouvons pas expliquer avec des mots ce que cela signifie pour nous, nous sentons que simplement dire « merci » pas assez », ajoutent-ils, appelant à un soutien continu pour le titre.

Les prochains défis prendront la forme de nouveau contenu, après avoir annoncé quelques packs d’ajouts de reptiles, volants et marins, si vous ajoutez respectivement 29 600 et 34 600. Pour 45 000 euros, il y aura un support pour les mods, et pour 50 000 euros un biome volcanique sera inclus. Pour des quantités plus importantes lancement sur consoles, le développement d’une voie coopérative et d’une longue etc.

Goner est une horreur de survie à la première personne axée sur l’exploration et l’autogestion qui emmène les joueurs sur une île mystérieuse habitée par des dinosaures et les restes d’une civilisation plutôt hostile. La production arrivera sur PC avec un mode survie, où l’objectif ne sera autre que d’endurer le plus grand nombre de jours en vie, et un mode histoire, où son protagoniste, Anthony SunderIl doit retrouver sa mère et son équipage disparu.

De nombreux mystères et mécanismes de survie vous attendent dans ce jeu vidéo développé par Loco Players, un petit studio indépendant de Tenerife.

En savoir plus sur: Goner, Kickstarter et Loco Players.

