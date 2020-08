La société d’investissement March Capital a déployé un nouveau fonds de 60 millions de dollars pour les entreprises de démarrage de jeux.

Il le fait via la nouvelle division March Gaming Fund, qui recherchera de nouvelles équipes avec lesquelles travailler dans le secteur. L’entreprise espère financer 12 à 15 projets au stade d’amorçage ou de série A. Cette nouvelle entreprise est dirigée par Gregory Milken, associé directeur de March Capital.

«Au cours de la dernière décennie, le jeu a rejoint les rangs de la conversation grand public», a-t-il déclaré.

«Autrefois considéré comme réservé aux geeks, le jeu est désormais incroyablement répandu et fait partie intégrante de notre culture. Le jeu est devenu une activité active et multidirectionnelle, et l’e-sport, le streaming, la participation du public, les chats / communications et l’audience de jeux entraîneront des récompenses supplémentaires immédiates dans l’investissement dans les jeux au cours des cinq prochaines années. Les moteurs de jeu sont utilisés pour créer le dernier contenu, y compris les émissions de télévision et les films les plus réussis. En tant que tel, je suis ravi d’annoncer notre nouveau fonds centré à 100% sur l’industrie du jeu vidéo.

«Alors que March Capital a longtemps investi dans les jeux, nous avons réalisé que nous avions un sous-ensemble d’investisseurs et de mandants très intéressés par les jeux. Nous avons décidé de consacrer un fonds uniquement aux investissements dans les jeux et d’utiliser notre expertise et nos capacités d’évaluation uniques pour tirer pleinement parti de cette opportunité. En tant que joueur de longue date, j’ai hâte de continuer à identifier, investir et conseiller ces entrepreneurs partageant les mêmes idées qui sont à la pointe de la création de plateformes de jeux et du développement de contenu. «











