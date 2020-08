Vous recherchez l’ADC qui vous convient? Jetez un œil à notre liste de niveaux.

Les ADC sont au cœur de la voie du bas et jouent un rôle extrêmement important dans League of Legends. Ils ont accès à des dommages très importants et à une aide régulière de leurs soutiens. Mais, bien sûr, certains sont forcément meilleurs que d’autres. Cette liste de niveaux est axée sur la création d’une liste de niveaux standard pour le jeu général.

Niveau S

Champions: Caitlyn, Ashe, Senna

Ces champions dictent Bottom Lane sans exception, ils ont le plus d’impact pour décider du résultat du match. Ces choix ont une longue portée et une grande utilité, ce qui leur permet d’avoir une agence en dépit d’être un ADC. Choisissez ces champions pour l’itinéraire le plus facile pour l’escalade.

Caitlyn & Ashe: Les deux ADC classiques et simples vous offrant une longue portée et une cohérence, Caitlyn le shérif du bot et Ashe la reine du bot. Caitlyn est le choix parfait si vous recherchez un champion de la mécanique qui vous récompense pour avoir appris les subtilités de leur kit. D’autre part, Ashe est le champion si vous cherchez à apporter de l’utilité à la table et à contrôler le rythme du jeu avec vos propres mains.

Senna: La dernière édition des ADC de premier plan, Senna joue un peu différemment des autres. Un ADC beaucoup moins conventionnel, Senna est un choix solide si vous recherchez un gameplay moins basé sur les attaques automatiques et que vous voulez vous amuser avec des coups de compétence tout en jouant un style de jeu unique.

Un niveau

Champions: Kog’maw, Tristana, Lucian, Jhin, Draven, Vayne

Ces champions occupent différentes niches tout en restant hautement viables

Tristana, Lucian & Draven – Champions à haute pression de tuer qui peuvent prendre le contrôle d’un match de leurs propres mains. Ces champions sont parfaits si vous recherchez un défi mécanique tout en étant récompensé lorsque vous apprenez les subtilités du champion.

Jhin – Le seul ADC utilitaire du niveau A, Jhin se débrouille très bien dans tous les autres ADC hautement viables tout en apportant son propre style de jeu ADC de munitions à la table. Choisissez Jhin si vous cherchez à apporter de l’utilité à la table tout en faisant du kite autour de combats à grande vitesse.

Vayne & Kog’maw – Quelqu’un a-t-il dit hyperscaling? Ces deux champions du niveau A sont de véritables hyper carrys qui prendront le relais à deux ou trois items. Choisissez Kog’maw si vous voulez des dégâts purs et un ADC de kite conventionnel, jouez à Vayne si vous cherchez à faire un montage.

Niveau B

Champions: Ezreal, Kai’sa, Twitch, Jinx

Ces champions peuvent fonctionner, mais demandent beaucoup d’efforts.

Ezreal & Kai’sa: Ces deux champions apportent une toute nouvelle définition au mot outplay, si vous avez l’impression d’avoir des mécaniques insensées, n’ayez pas peur de choisir ces deux champions. Cependant, gardez à l’esprit qu’ils ont du mal à affronter les champions de niveau S.

Twitch & Jinx: Les hyper carry du niveau B, ils pourraient ne pas être aussi puissants que les autres hyper carry car ils mettent plus de temps à monter, mais ils font tout de même le travail une fois qu’ils sont lancés. Twitch est génial si vous voulez abuser de la furtivité et faire preuve de créativité dans votre approche des combats et Jinx peut vous aider à vous enthousiasmer dans les combats en équipe une fois que vous obtenez un Runaan pour faire exploser l’équipe ennemie.

Niveau C

Champions: Kalista, Xayah, Aphelios, Miss Fortune, Varus, Sivir

Ces champions sont beaucoup plus faibles que leurs homologues ou ne sont bons que situationnellement.

Kalista & Xayah – Ces champions peuvent bien fonctionner si vous voulez avoir une file en duo qui cherche à jouer de manière agressive. Jouez à Kalista si vous pouvez faire du duo avec un support agressif qui joue Leona, Blitz ou Thresh. Jouez à Xayah si vous pouvez trouver un partenaire qui joue Rakan pour la voie du duo des amoureux.

Aphelios – Un champion amusant qui a un kit unique, cependant, après de nombreux nerfs cette saison, il répare plus longtemps les dégâts qu’il a causés. Aphelios est un grand champion pour repousser les limites, mais ne vous récompense plus pour avoir appris le champion à son plein potentiel.

Miss Fortune – Un grand ult AOE et un kit relativement simple, un bon champion à avoir comme ADC secondaire. Miss Fortune était la reine de la saison 9, mais après des nerfs constants et une surutilisation dans le jeu compétitif, elle réside maintenant dans le niveau C des ADC.

Varus & Sivir – Les deux champions des utilitaires du niveau C, ils peuvent travailler de manière situationnelle, mais sont actuellement surclassés dans la saison 10 où les ADC utilitaires les plus puissants sont en tête de liste. Jouez à Sivir si vous cherchez un moyen fiable d’éviter les coups de compétence importants avec votre Spellshield. Jouez à Varus si vous cherchez à avoir un choix précoce sûr qui fournit également des dégâts mixtes avec sa construction au coup.

