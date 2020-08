Le rôle de support dans League of Legends est le plus simple ou le plus difficile selon à qui vous le demandez.

Pour cette liste de niveaux, notre objectif est de créer une liste de niveaux standard pour le jeu général. Cette liste n’est pas spécifique à un patch, cependant, elle sera également ajoutée au fur et à mesure que de nouveaux champions rejoindront le Rift, que les champions retravaillent ou qu’une nouvelle saison commence.

La liste des niveaux en un coup d’œil

Niveau S

Champions: Nami, Lux, Janna, Nautilus, Alistar

C’est le top du top. En termes simples, ces champions seront assez sûrs dans la plupart des matchs, ce qui rend les premiers choix décents. Ces choix peuvent également remplir des rôles spécifiques qui peuvent être exploités plus tard dans le brouillon.

Janna & Nami – Janna est la reine de la peau, Nami est comme la princesse. Janna a le kit parfait pour les champions qui chercheront à maîtriser votre ADC / carry. Ses Q, W et Ultimate lui donnent 3 outils incroyables pour protéger votre équipe. Nami est similaire, bien que principalement concentrée sur son Q qui est un coup de compétence. Son soin est également excellent dans les combats en équipe, surtout si vous pouvez le faire bondir 4 fois et que son E permettra à votre équipe de la poursuivre.

Lux, Naut & Ali – Lux est toujours le meilleur support AP du jeu. Son kit lui permet de porter mais en même temps d’offrir une peau et un bouclier. Son ultime est également un excellent outil de capture. Alistar et Nautilus sont les chars les plus sûrs pour le support. Nautilus a en particulier probablement le kit le plus simple de Lol à exécuter et a des statistiques de tank décentes pour démarrer. Alistar est le réservoir de plongée, son ultime a une réduction des dégâts incroyable. Il propose également des pistes de maintien, de pelage et d’engagement.

Un niveau

Champions: Karma, Thresh, Rakan, Lulu, Soraka, Leona, Blitzcrank, Marque

Des champions forts, rendus plus forts dans des situations spécifiques. Ces champions devraient bien vous aider dans la plupart des situations, mais obtenir un «niveau supérieur» en jouant dans la bonne composition ou avec le bon partenaire.

Rakan, Blitz, Leona, Thresh – Ici, vous obtenez votre noyau tanky. Ces 4 champions feront un travail solide, mais peut-être pas aussi sûr à choisir que Nautilus et Alistar. Thresh va prendre de la pratique, Rakan a besoin d’une équipe qui peut suivre, même chose pour Leona. Quant à Blitz, eh bien, vous devez choisir votre cible. Le ramener dans une voie du bas tanky ou peut-être un Ezrael n’est pas idéal. Cherchez à abuser de sa prise contre des voies plus lentes, et assurez-vous de ne pas saisir des porteurs de mêlée tels que Yi dans votre équipe.

Karma, Lulu et Soraka – Ces 3 supports bouclier / soin sont idéaux dans certaines compositions. Lulu est incroyable avec les ADC hyper-carry, Soraka est idéale pour piquer et garder votre équipe en vie, bien qu’elle manque de peau décente en dehors de son silence. Karma est comme Lulu mais avec un peu plus d’utilité. Ses dégâts de niveau 1 méritent également une mention, et son bouclier AOE, lorsqu’il est utilisé avec son ultime, peut transformer un combat.

Marque – Fait partie de cette liste en tant que Lux aux dégâts plus élevés, mais avec moins de qualités de soutien. Vraiment, il devrait être sur B, mais ses compétences AOE à dégâts élevés et Q étourdir le voient juste faire A.

Niveau B

Champions: Yuumi, Zyra, Morgana, Sona, Senna, Bard, Braum

Décent, surtout lorsqu’ils sont maîtrisés, pas toujours des choix aveugles idéaux. Voici où nous commençons à entrer dans les choix légèrement plus spécialisés. Ce sont encore des supports solides, juste ceux qui nécessitent un air de prudence.

Sona – vraiment Sona est une championne de niveau A avec une phase de début de voie si médiocre qu’elle ne fait qu’empirer. Fin de partie, Sona est une bête, elle peut laisser échapper un barrage constant de dégâts, de soins et de vitesse, et son ultime est l’un des meilleurs CC du jeu.

Yuumi – est probablement le champion de soutien le plus unique du jeu. Si vous jouez avec un duo, elle est assez méchante. Vous pouvez agir comme les yeux et les oreilles d’amis ADC et prendre deux invocateurs offensifs pour créer une voie du bot mortelle. Son utilisation en file d’attente solo a ses inconvénients. Essayez de l’associer à Twitch, Eve ou Shaco pour du fromage.

Senna et Bard – Senna est un support de tireur d’élite, en tant que tel, vous devez la pratiquer pour utiliser pleinement son kit. Pour savoir comment et quand l’utiliser, consultez notre guide d’assistance. Bard est un autre champion qui a besoin de pratique. Son kit signifie qu’il est le meilleur lorsqu’il se déplace sur la carte, soyez clair avec votre ADC de file d’attente solo que vous quittez la voie ou qu’ils seront tués.

Niveau C

Champions: Swain, Pyke, Tahm Kench, Vel’koz, Taric, Neeko, Galio, Zilean

Des choix qui nécessitent une synergie ou une planification préalable. Les premiers choix ne sont pas toujours idéaux, mais peuvent parfois avoir une certaine flexibilité, car l’équipe ennemie peut ne pas être consciente du rôle que vous jouez.

Swain – Swain a vraiment perdu son chemin en tant que laner mid / top ces dernières années de LoL. Les récentes retouches et mini-retouches ont vraiment fait de lui un meilleur support. Idéalement jumelé à une équipe avec un CC lourd, Swain fait des dégâts solides et a de bons harras et un bon maintien.

Pyke – tout comme avec Senna, Pyke tombe dans un style de jeu différent de la plupart des supports en ce sens qu’il est un assassin. En fin de compte, son kit est basé sur l’itinérance furtive de la carte et sur l’utilisation de son ultime pour sniper les gens et lui fournir, ainsi qu’à son équipe, de l’or.

Zilean et Galio – ces deux supports fonctionnent pour deux raisons; leurs ultimes et lourds CC. Avec Galio, vous gagnez une raillerie AOE et une ultime semi-globale. Pour ce dernier, vous pourrez rapidement aider votre jungler s’il envahit, ou vous précipiter sur la voie médiane pour sauver la situation. Zilean, comme Galio, est principalement axé sur son ultime, cette fois-ci vous donnant la possibilité de faire revivre vos porte-clés, souvent utilisés en début de partie pour inciter les ennemis à se dépasser.

Niveau D

Champions: Shen, Teemo, Sett, Panthéon, Maokai, Zoe, Annie, Xerath

Des situations très spécifiques ou si vous avez maîtrisé les champions en Support. Le niveau D n’est pas techniquement mauvais, mais il est important de comprendre pourquoi vous choisiriez ces champions.

Sett et Pantheon – ces deux champions tombent dans le rôle de ne pas être vraiment de bons chars, ou de faire autant de dégâts mais d’avoir du fromage de piste ennuyeux. Nous avons fait des guides pour Sett et Pantheon, mais l’essentiel de ce qui fait que ces deux fonctionnent est que Pantheon peut pointer-cliquer vous étourdir et décrocher de gros DPS, tandis que Sett peut vous courir dessus et vous attirer.

Annie – vraiment Annie est une machine CC. Son étourdissement passif à 5 piles combiné avec Tibbers ou son AOE est vraiment puissant. Vraiment, Annie sera la meilleure pour les personnes qui veulent jouer à AP CC mais se sentent plus à l’aise avec Annie. Cela pourrait également fonctionner comme un choix flexible.

Maoki et Shen – ces deux-là sont pour si votre équipe a vraiment besoin d’un réservoir plein. Le global de Shen peut être bien utilisé par les acteurs du support, même si vous atteindrez 6 beaucoup plus lentement. Quant à Maokai, son ultime est idéal pour les grands combats en équipe et son premier CC est très fort. Un bonus supplémentaire vient de ses bombes qui peuvent donner la vision d’un buisson dans un endroit difficile.

Crédit d’image présenté à DioHard.