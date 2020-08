Piggy: Bande-annonce du livre 2

La bande-annonce de Piggy Book 2 vient de faire sa première réception fantastique, mais les fans ont encore des questions sur la date de sortie, l’intrigue et les skins potentiels disponibles.

Piggy était facilement l’un des plus grands jeux Roblox de 2020 et il a une suite.

Cela fait deux mois que le premier opus de Piggy s’est terminé et la bande-annonce de la nouvelle série, intitulée Livre 2, vient de sortir en première sur YouTube.

Cependant, les fans enthousiastes se demandent maintenant quand le nouveau jeu sortira et à quoi ils peuvent s’attendre du scénario.

PORCIN: Avons-nous jamais découvert ce qu’était la vraie fin?

Piggy Book 2: Date de sortie…

Piggy: Book 2 sortira à un moment donné début septembre 2020, mais une date de sortie officielle n’est pas encore annoncée.

La nouvelle que la suite de Piggy a été annoncée tard dans la nuit par le créateur de Piggy «MiniToon» sur Twitter.

Bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas encore été confirmée, nous prévoyons que le livre 2 sortira le vendredi 4 ou le 11 – le week-end étant généralement le moment optimal pour sortir les jeux Roblox.

Nous nous attendons à ce qu’une fenêtre de publication plus précise soit annoncée dans les deux prochaines semaines, alors revenez régulièrement pour les mises à jour.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Piggy: le livre 2 arrive début septembre! – MiniToon (@DaRealMiniToon) 22 août 2020

Piggy Book 2: Parcelle…

Malheureusement, les détails sur le scénario du livre 2 sont assez rares pour le moment, mais il s’agira probablement de trouver le remède.

Piggy chapitre 12 s’est terminé sur une falaise avec George, Zizzy et Pony partant avec vous pour trouver un remède. Donc, il est assez évident que l’intrigue continuera avec cet arc, mais on ne sait pas s’il s’agit d’une continuation directe, c’est-à-dire qu’une période de temps s’est écoulée entre la fin du livre 1 et le début du livre 2?

Nous vous apporterons des mises à jour dès que plus d’informations seront révélées par MiniToon.

Piggy Book 2: Skins…

Au moment de la rédaction de cet article, seul le skin Wolf a été confirmé par MiniToon pour Piggy: Book 2.

Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles un skin de singe et de grand-père Piggy arrivera également dans le jeu.

Nous nous attendons également à ce que tous les skins du premier jeu soient également transférés vers le livre 2.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qui est HYPED pour jouer à Piggy Book 2? – RealNinjaDude HD ™ # ROADTO700FOLLOWERS (@ IamNinjaDude1) 23 août 2020

Réaction à la bande-annonce…

La réaction des fans à la nouvelle bande-annonce de Piggy: Book 2 a été incroyable, la vidéo officielle YouTube affichant actuellement 1,8 million de vues en seulement 15 heures.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Piggy Book 2 les go, je vais faire attention à tout hehe – WondrousNinja (@WondrousNinja) 22 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

PIGGY BOOK 2 EST GONNA BE EPIC OUI ZIZZY EST GONNA DIE – 💜 MX 💜 ☆ Votre stan MiniToon local ☆ Hors ligne B) (@DaRealMx) 22 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

hmm dans cette porte, il y a probablement un membre de la cuillère à café et je pense que foxy était dans le groupe de la cuillère à café cette carte dans la bande-annonce est une cachette secrète où ils attrapent des personnes non infectées et grand-père cochon ne savait pas l’infection george sera infecté dans le livre de cochon 2 que les lunettes sont des poneys papas mon avis pic.twitter.com/7i6zhbcwtK – DeKU ToDORoki (@shniauri) 23 août 2020

Dans d’autres nouvelles, EA Play vs EA Play Pro: trois différences à connaître!