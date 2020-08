Ce week-end déterminera s’il y aura une revanche des finales du Spring Split – ou si les deux outsiders peuvent jouer spoiler.

La LPL accueille les deux derniers champions du monde, tous deux sortis tôt de la série éliminatoire estivale, mais sont toujours en lice pour une autre apparition aux Mondiaux. Les deux nouveaux premiers – Top Esports et JD Gaming – tentent une prise de contrôle complète de la LPL après s’être affrontés lors de la finale du printemps et avoir terminé avec le même record lors du Summer Split. Beaucoup considéreraient l’un ou l’autre comme l’un des favoris pour remporter les Mondiaux cette année.

Suning et LGD Gaming ne sont cependant pas là pour le plaisir. Les deux ont travaillé dur pour arriver aussi loin et ne semblent montrer aucun signe de retournement. Ce que nous avons devant nous, c’est un tournoi pour déterminer l’équipe potentielle classée numéro un à l’approche des Mondiaux. Ça va être une course folle!

Suning contre Top Esports

Le MVP 2020 Summer Split est allé à nul autre que Zhou «chevalier» Ding de Top Esports. Il détruit absolument les équipes sans remords et est un facteur énorme pour l’équipe qui s’approche d’une occasion de finales consécutives. TES a également acquis le champion du monde ADC Yu «JackeyLove» Wen-Bo avant que la scission ne commence pour s’assurer qu’ils remportent le trophée cette fois. TES gagne en devançant ses adversaires et en dominant la fosse Baron.

Suning, d’autre part, a un aspect de son jeu qui peut s’avérer difficile à surmonter pour TES. Bien que TES ne donne pas la priorité au contrôle et à la protection de la carte, SN le fait et ils le font très bien. Même si TES a balayé son match de saison régulière, le premier match semblait que SN allait gagner bien dans les dernières étapes du match. Dans l’ensemble, celui-ci a une chance d’être bouleversé, mais c’est très peu probable. TES surmontera SN 3-1 et pointera son ticket pour une autre finale.

LGD Gaming contre JD Gaming

Avant que LGD Gaming ne vienne à bout d’Invictus Gaming, déterminer le vainqueur de ce match n’aurait pas posé de problème. JD Gaming vient de remporter une victoire dans la finale du printemps et une autre excellente division cet été. Il n’y a aucune raison pour que JDG perde face à LGD, et pourtant, il y a un brassage bouleversé.

Dans les sports d’équipe, l’élan est tout. À un moment donné, vous atteignez un niveau de compétition où la compétence individuelle n’est plus le facteur déterminant. La confiance de l’équipe et l’exécution de l’équipe sont le fondement d’une équipe de championnat et League of Legends ne fait pas exception.

La principale critique de LGD a été une tendance à laisser échapper des pistes et à ne pas exécuter un plan de match jusqu’à la fin. Eh bien, ils ont juste balayé IG et écrasé l’équipe WE avant cela en jouant de manière très décisive et en ne lâchant jamais le pied. Si LGD peut maintenir ce genre de jeux de pression et de boules de neige grâce au contrôle des dragons, ils pourraient très bien se retrouver en finale. Quoi qu’il en soit, ce meilleur des cinq tiendra la distance. Je suis réticent à parier contre la main chaude, mais JDG est une équipe très forte, et je pense qu’ils compteront sur cette force pour survivre à LGD et retourner en finale.

The post LoL: LPL Summer Playoffs – Demi-Finals Preview est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.