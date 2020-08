Le deuxième match des séries éliminatoires du LEC commence alors que le G2 affronte les MAD Lions.

Dans une répétition de la série du premier tour du Spring Split 2020, G2 Esports (G2) a affronté MAD Lions (MAD), le vainqueur étant prêt à s’assurer une place aux Mondiaux. Voici notre récapitulatif complet de la série. Vous pouvez voir notre récapitulatif de SK v Schalke 04 ici.

Premier jeu

G2 prend le départ parfait de la série, remportant une victoire impressionnante dans le premier match. Ils ont ramassé le premier sang dans la voie médiane, Jankos s’est précipité dans la voie médiane et il ramasse une mise à mort facile avec l’aide de Caps. G2 a continué d’accumuler la pression. À 9 minutes, G2 avait remporté son troisième combat, avec une avance de près de 4k d’or. G2 a gardé la tête, passant au point de drake d’âme avec peu de résistance de MAD.

Le gros combat en milieu de partie a eu lieu et MAD a trouvé une chance de revenir dans le match. Le combat prolongé a vu Shadow effectuer trois arrêts majeurs alors que l’or revenait à MAD. G2 a réussi à remporter deux attaques décisives en retour alors qu’ils maintiennent la tête d’or avec le frai de l’âme. Le combat suivant chez Soul Drake voit Perkz obtenir un coup, mais tout s’est effondré car ils ont laissé tomber quatre membres pour seulement deux en retour. G2 a ramassé une âme propre de 23 minutes.

G2 a éliminé le premier inhib après une bagarre dans la voie du bas. Cela passe rapidement d’un 1v2 à un 5v5 car MAD a gagné tôt, avec Perkz qui reste en arrière, il est capable de nettoyer. Le combat final éclate et c’était comme le dernier. Mad gagner tôt mais Micky, Perkz et Caps sont trop difficiles à gérer. G2 sécurise le jeu 1 de manière confortable.

Statistiques rapides



Temps: 28:57

Victimes: 23-10

Tourelles: 10-0

Or: 60,5k – 44,7k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Deuxième partie

G2 porte le score à 2-0 malgré un vaillant combat en fin de match de MAD. MAD a réussi à ramasser le premier sang, bien qu’il soit mal joué par Shadow qui ramasse juste la mise à mort avant de tomber dans la tour. Quelques minutes plus tard, le prochain grand combat voit tout le monde se diriger vers le milieu avec Micky qui commence le combat alors que G2 décroche le premier kill car il devient rapidement un 4v4 et G2 prend la tête de l’or.

Le coup pour coup s’est poursuivi jusqu’à la 13e minute, les deux parties continuant de se battre et d’échanger des victimes. Bien que G2 ait pu ramasser les deux premiers drakes. Avec quatre drakes à terre et la soirée d’or en place, MAD a cherché à faire le jeu. MAD attrape deux attaques décisives dans la voie du haut et descend pour sécuriser le Baron que G2 ne conteste pas.

MAD a été incapable de faire quoi que ce soit du Baron car Caps continue à apparaître quand cela compte. Arrêter MAD et sécuriser la base. G2 prend l’âme et se dirige vers Baron, cela a pris du temps, mais G2 est capable de nettoyer le prochain combat et de sécuriser le jeu 2.

Statistiques rapides



Temps: 38:22

Victimes: 22-25

Tourelles: 6-9

Médaille d’or: 69,2k-73,7k

Dragons: 2-4

Barons: 1-1

Troisième match

Les MAD Lions nous donnent une série, car ils gagnent le troisième match et nous amènent à un quatrième match. Le premier sang retourne à G2 car Shad0w ne parvient pas à tuer Caps alors que Jankos aide Caps à prélever le premier sang. G2 a continué à forcer les ganks au fond, mais Lulu s’est avéré être trop difficile à gérer alors que MAD combattait deux ganks dos à dos. MAD entame la 12e minute avec une avance de 2 km et cherche dans une bien meilleure position que les jeux précédents.

MAD avait l’air de tourner les vis alors que nous entrions profondément dans la 20e minute. Alors que le match 3 était plus lent que les 2 premiers, MAD resserra lentement son emprise sur le jeu en remportant les trois premiers drakes et une avance de 5 km. Avec le frai du quatrième drake, le jeu s’est senti dans l’équilibre.

MAD fait le jeu. Ils ont accédé à G2, revendiqué l’âme et ramassé un baron. MAD a joué le jeu de fin lentement, éliminant les inhibiteurs tout en éliminant les membres du G2 alors qu’ils terminaient la série et nous donnant un quatrième match.

Statistiques rapides



Temps: 29:24

Victimes: 20-5

Tourelles: 11-1

Or: 57,5k-45k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Quatrième partie

G2 est capable de remporter le match 4, après une grosse avance tôt, ils remportent la victoire de nulle part pour revendiquer une place aux Mondiaux. Le premier sang va au G2 car Kaiser est incapable d’échapper à la voie du bas du G2 alors que Braum le descend. G2 a pu renforcer son avance à la 13e minute, avec 4-1 sur les attaques décisives et une avance de 3 km, les choses semblaient bien en début de match pour les champions en titre de la LEC.

MAD a simplement refusé d’abandonner! Un combat commence dans la voie médiane alors que MAD punit le mauvais positionnement des Caps pour réclamer un 3-0 en éliminations et ramasser leur deuxième drake du match. Avec la tête dans les mains de G2 à ce stade, cependant, MAD traîne toujours …

Et c’est tout ce qu’elle a écrit. Apparemment de nulle part, G2 appuie sur la gâchette et détruit MAD et sa base avec. Avec cela, G2 s’assure une place dans les mondes, alors que MAD se déplace dans le support inférieur.

Statistiques rapides

Temps: 26:22

Victimes: 10-7

Tourelles: 9-2

Or: 48k-43,4k

Dragons: 1-2

Barons: 0-0