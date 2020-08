100 Thieves and Evil Geniuses se sont rendus dans la Rift pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

Les éliminatoires des LCS sont une semaine plus tard, TSM perdant sa première série face aux Golden Guardians mais y restant avec une victoire convaincante sur Dignitas. Par la suite, Evil Geniuses (« EG ») a dû jouer contre 100 Thieves (« 100T ») ce soir pour trouver la rédemption après une défaite serrée contre FlyQuest.

Premier jeu

Le premier jeu de la série n’était pas très excitant, mais les fans d’EG peuvent être satisfaits. C’est parce qu’ils ont ouvert une clinique et écrasé 100T. Malgré une défaite de 100T, Contractz a eu une ouverture fantastique de 10 minutes. Il a pris le premier dragon et le Rift Herald de neuf minutes. Juste après Herald, il est allé au sommet avec Ryoma pour plonger Huni d’EG et le tuer pour First Blood. Mais cet élan s’est vite arrêté. À 13 minutes, les deux équipes se sont rencontrées au deuxième dragon, mais EG est venu avec une victoire de combat d’équipe trois pour zéro et le Cloud Dragon lui-même.

EG a acquis le contrôle total du jeu après cela. Les frères swole de Svenskeren et Goldenglue en particulier ont réalisé des performances impressionnantes, trouvant des choix sur des membres comme Ryoma et Poome à des moments critiques. Au milieu de la découverte de ces victimes, EG prenait avec vigilance des objectifs tels que des tours et des dragons. En fait, à 23 minutes, EG était prêt pour Soul Point. La seule chose que le 100T avait pour eux était Ssumday dans la voie latérale. Il a pu exercer une pression et même prendre une tour d’inhibiteur par lui-même.

À 28 minutes, EG a essayé de récupérer Soul, mais Contractz l’a volé. Malheureusement, deux de 100T ont dû donner leur vie pour cela. Une minute plus tard, Poome a été attrapé et a renoncé à une autre mise à mort. Après tout cela, EG a pris un baron facile. Ils se sont ensuite réinitialisés, puis ont commencé à pousser au milieu. EG a brisé l’inhibiteur du milieu sans résistance, puis Poome a de nouveau été enlevé. Pour aggraver les choses, plusieurs membres de 100T ont été appâtés pour essayer de l’aider, ce qui a conduit à leur mort. Avec cela, il était simple pour EG de pousser et de prendre le premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 32:14

Victimes: 13-2

Tourelles: 11-5

Médaille d’or: 61,1k-53,3k

Dragons: 3-2

Barons: 1-0

Deuxième partie

Le deuxième match était plutôt un va-et-vient, les deux équipes ayant de bonnes chances de réussir. Cela a incroyablement bien commencé pour EG, lorsqu’un niveau un 5v5 a éclaté dans la rivière supérieure, où Svenskeren a sécurisé First Blood. Mais 100T a riposté à cinq minutes quand ils ont de nouveau plongé Huni à trois. Après cela, EG a repris le contrôle avec une victoire de combat par équipe sur la voie du bas, une prise de Herald, un choix sur Poome et le haut bonus de la première tour.

De là, EG avait certainement la tête. Ils gagnaient chaque combat et poussaient 100T au bord du gouffre. La grâce salvatrice pour 100T était qu’ils étaient capables d’accumuler des dragons, et à 33 minutes, 100T ont réussi à se faufiler l’Ocean Soul pour eux-mêmes. En conséquence, EG a poussé son avance sur la carte avec deux attaques décisives et plusieurs tours, mais le buff permanent était définitivement important pour 100T.

À 38 minutes, Elder Dragon est apparu. Comme ils avaient la tête, EG a dirigé leur premier et l’a brûlé rapidement. Mais, à la dernière seconde, Renekton de Ssumday s’est téléporté dans la fosse aux dragons et a volé l’uber buff! Après le jeu du héros, 100T ont tué tous les membres de l’EG et ont également pris un baron. 100T a rapidement poussé au milieu pour prendre l’inhibiteur, puis a essayé de rester et de faire pression. Ryoma a commis une erreur de positionnement avide et a perdu la vie pour cela, ce qui a redonné à EG le pied. Cette erreur a jeté instantanément la nouvelle avance de 100T. EG a rapidement pris le contrôle, puis à 46 minutes, a sécurisé l’Ancien Dragon. C’était simple pour eux de gagner un dernier combat puis de détruire le Nexus de 100T.

Statistiques rapides:

Temps: 47:37

Victimes: 15-29

Tourelles: 5-11

Or: 80,5k-87,6k

Dragons: 5-2

Barons: 1-1

Troisième match

Le deuxième match était un peu difficile, mais le troisième match n’était rien pour EG. Comme ils ont presque toute la série, EG a couru sur une clinique sur 100T et les a éliminés des séries éliminatoires. EG était aux commandes dès la première minute, prenant d’abord un Mountain Dragon à sept minutes avant de se tourner pour un combat en équipe, qu’ils ont remporté trois en deux. Quelques minutes plus tard, EG retourna au même endroit, ramassa une autre mise à mort et un autre dragon.

Contractz a essayé de lancer quelque chose pour 100T en tuant Svenskeren en solo, mais Huni et Goldenglue se sont effondrés dans son équipe pour gagner l’escarmouche deux contre un. Mais EG a maintenu la pression, tuant Poone pour la millionième fois dans cette série avant de prendre Herald et de le laisser tomber à mi-chemin. Sur cette poussée, EG a obtenu non seulement deux tours, mais aussi deux attaques décisives. 100T a une fois de plus tenté de faire bouger quelque chose, en installant un dragon, mais EG le leur a volé.

Le dernier clou dans le cercueil a été enfoncé à 20 minutes. Ici, EG en a choisi deux sur 100T dans la voie du haut. De là, EG est allé à Baron et l’a sécurisé, ramassant deux victimes après 100T se jetant sur eux. À l’arrière de cela, EG a détruit un inhibiteur du milieu. Une minute plus tard, un combat d’équipe a éclaté dans la voie du bas où, sans surprise, EG est reparti avec plusieurs attaques décisives. Avec trop peu de membres de 100T en vie pour se défendre, EG a terminé le troisième et dernier Nexus de 100T de l’année peu de temps après.

Statistiques rapides:

Temps: 23:58

Victimes: 18-5

Tourelles: 8-0

Pièces d’or: 47,0k-35,0k

Dragons: 3-0

Barons: 1-0

Images via LoL Esports.

