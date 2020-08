Evil Geniuses et FlyQuest se sont rendus au Rift lors de la deuxième série éliminatoire.

Les éliminatoires des LCS battent officiellement leur plein! TSM et Golden Guardians se sont battus pour avancer dans le Winner’s Bracket hier, alors qu’aujourd’hui, les résultats de l’équipe LCS All-Pro ont été publiés et Evil Geniuses (« EG ») et FlyQuest (« FLY ») se sont battus dans leur propre best-of- cinq. Voici tout ce qui s’est passé dans ce match!

Premier jeu

Avec tant de choses en jeu, les deux équipes se sont lancées dans le premier match. Swain et Hecarim ont fait leurs débuts dans ce jeu, qui semblait être de très bons choix. Cela était particulièrement vrai pour Swain de PowerOfEvil, car il était le bienfaiteur d’un gank et First Blood de Santorin. Les choses se sont encore améliorées pour lui lors d’un combat de dragon de six minutes, où il a réussi deux autres victoires, alors qu’aucun autre membre de FLY n’est mort.

Cela avait l’air difficile pour EG maintenant, mais ils l’ont rapidement poussé d’un cran. Un groupe d’entre eux a choisi WildTurtle sur son chemin vers la voie du bas, tandis que Huni en solo a tué Solo avec son Hecarim dans la voie du haut. Quelques minutes plus tard, Huni a même pris le bonus de la première tour par lui-même, bien que FLY ait attrapé un deuxième dragon peu de temps avant. De là, c’était très proche. Les équipes ont échangé des objectifs sur la carte et ont trouvé leurs propres choix. Ils ont même interrompu PowerOfEvil.

Mais ensuite, tout s’est effondré pour EG. À 28 minutes, un combat d’équipe a éclaté près de la fosse aux dragons, où FLY cherchait leur âme. Ici, le solo de PowerOfEvil a zoné quatre membres EG, tandis que FLY a concentré le feu sur un. Après cela, FLY a impitoyablement pourchassé EG et les a tous tués pour un As. En conséquence, ils ont également sécurisé Moutain Soul et Baron. Il n’a fallu qu’un seul combat d’équipe dominant cinq pour zéro de FLY pour franchir la voie du bas et remporter leur première victoire dans la série.

Statistiques rapides:

Temps: 32:41

Victimes: 17-5

Tourelles: 8-4

Médaille d’or: 59,7k-52,2k

Dragons: 4-1

Barons: 1-0

Deuxième partie

Le deuxième match de la série a été une défaite écrasante pour EG. bien qu’ils aient perdu le premier match aussi, ils avaient au moins l’air compétitifs, mais FLY a couru sur eux ici. Tout a commencé par une invasion de niveau un, où PowerOfEvil a de nouveau reçu le premier sang. Exactement comme le jeu précédent, il a également reçu deux attaques décisives lors d’un combat de dragon de six minutes et a commencé 3/0.

Puis FLY a accéléré le rythme. À 12 minutes, un combat d’équipe a explosé dans le bas de la carte, où FLY s’est effondré et a décroché cinq victoires pour un. Le combat suivant autour du dragon était, au crédit d’EG, assez proche de deux victoires en deux, mais FLY a quand même sécurisé l’Ocean Dragon. Deux minutes plus tard, à 17 minutes, un autre combat a commencé. cette fois dans la partie supérieure de la carte. EG a commencé par obtenir une mise à mort rapide, mais le Mordekaiser de Solo a montré sa force en forçant brutalement deux attaques en sa faveur.

Pour être honnête, le jeu n’était pas encore totalement hors de contrôle pour EG. Mais ça le serait bientôt. À 21 minutes, les deux équipes se sont rencontrées au Cloud Dragon. Avec du sang dans les yeux, un autre combat d’équipe a éclaté, où Solo était à nouveau énorme. Il a effacé plusieurs membres d’EG et a aidé son équipe à tuer quatre champions d’EG sans en perdre un seul. Après cela, il était facile de prendre le Baron. Une fois équipé du buff Baron, FLY a impitoyablement poussé son avance, tuant les champions d’EG plusieurs fois chacun alors qu’ils poussaient vers leur Nexus et l’effondraient.

Statistiques rapides:

Temps: 24:26

Victimes: 5-23

Tourelles: 1-8

Or: 36,8k-50,8k

Dragons: 1-2

Barons: 0-1

Troisième match

Finalement, le dos contre le mur, EG s’approcha de l’assiette. En fait, ils ont eu un très bon début de partie. Cela a commencé avec la voie du haut, où un 2v2 a permis à Huni de sécuriser First Blood sur Santorin. De là, EG a pris un dragon infernal et un héraut du Rift, mais quand ils ont essayé d’utiliser le haut du héraut, il a frappé les sbires à la place et n’a jamais chargé. FLY s’est ensuite effondré sur le jeu pour ramasser une mise à mort rapide.

EG a gardé son avance avec un choix sur IgNar, mais a laissé tomber quelques objectifs à FLY. Le milieu du match était une impasse, les deux équipes se mettant en place à deux dragons par pièce. À environ 30 minutes, cela s’est transformé en une danse tendue autour de Baron. FLY a continué d’essayer de le précipiter mais EG a répondu de manière appropriée et l’a nié. Cela a provoqué un blocage du jeu pendant un certain temps.

Les va-et-vient se sont poursuivis pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’une bagarre à mi-voie éclate à 37 minutes. Ici, WildTurtle a fait une horrible erreur de positionnement, se faisant prendre par une Orianna Shockwave avec son Flash up. Pour aggraver les choses, après avoir été frappé par un Senna W, il a finalement utilisé son Flash, mais n’a apporté que l’inévitable racine dans PowerOfEvil. Avec les deux portages principaux enracinés, EG a instantanément sauté sur l’opportunité principale qui s’offrait à eux. C’était un massacre. EG a coupé quatre membres FLY en un clin d’œil et a continué à pousser directement dans la base FLY et à prendre leur premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 38:02

Victimes: 9-5

Tourelles: 7-3

Médaille d’or: 61,5k-58,3k

Dragons: 2-3

Barons: 0-0

Quatrième partie

Le quatrième match était un va-et-vient tendu, mais à la fin, EG a remporté une autre victoire. Les fans pouvaient ressentir la tension en début de match ici, car les deux équipes ont essayé de jouer sans trop s’étendre. En conséquence, seuls quelques objectifs ont été atteints. First Blood est sorti à la fin de 15 minutes, quand EG Solo à trois hommes dans la voie du haut et a tué Goldenglue. Une minute plus tard, Huni et Goldenglue ont de nouveau travaillé ensemble pour tuer un autre Solo.

Avec cette avance, EG avait l’impression d’être en charge. Leur pression était immense et FLY pouvait la sentir. L’impasse relative a duré jusqu’à 29 minutes. Ce fut un tournant majeur, alors que FLY a mis en place un jeu sur Goldenglue dans la voie latérale. Ils l’ont tué rapidement, mais EG s’est effondré. Cela a cependant joué en leur faveur, car cela signifiait plus de victimes. FLY s’est soldé par une victoire en équipe de quatre pour zéro avec un Baron pour démarrer.

À partir de là, tout le monde savait que FLY était en tête, mais ce n’était pas vrai. En fait, ils ont essayé de contester la prise d’EG Ocean Soul, mais lors du combat qui a suivi au stand, ils ne sont allés qu’un pour un. De manière critique, EG a cependant eu l’âme.

Le désastre a vraiment frappé FLY à 37 minutes. Ici, EG a choisi IgNar, ce qui a conduit à un dragon ancien gratuit ET au baron Nashor. Ce double buff était trop difficile à gérer pour FLY et EG a choisi la base de son adversaire. Ils ont démoli les trois inhibiteurs assez facilement avant de pousser plus loin, remportant quelques attaques supplémentaires et écrasant leur deuxième Nexus. Le décor était planté pour un éventuel match de balayage inversé cinq. Cue up Silver Scrapes.

Statistiques rapides:

Temps: 41:02

Victimes: 6-10

Tourelles: 4-11

Or: 66,4k-74,6k

Dragons: 1-5

Barons: 1-1

Cinquième match

C’était le jeu qui décidait de toute la série. C’est aussi là que FlyQuest est revenu à sa forme des deux premiers matchs. Ils ont eu une grande agressivité au début, IgNar réussissant un excellent gank à seulement cinq minutes. Ici, PowerOfEvil a de nouveau été doué de First Blood. Santorin a continué son déchaînement, obtenant une mise à mort pour WildTurtle dans la voie du bas et même en tuant le top laner ennemi, Huni, tout seul. Pendant tout ce temps, Santorin a accumulé plusieurs dragons et hérauts pour pousser encore plus loin la tête.

Le milieu de partie était toujours sous le contrôle de FLY, car ils ont ramené leur nombre de dragons à trois, mais EG a riposté. Goldenglue a d’abord tué Solo en solo, puis EG a tous joué sur la face inférieure de la carte pour en tuer deux de FLY. Mais ce n’était pas assez. À 25 minutes, EG a désespérément tenté de prendre le quatrième dragon loin de FLY, mais Santorin s’est emparé et l’a volé! Avec leur nouveau buff de dégâts, FLY tua instantanément deux membres EG et se tourna vers Baron, le sécurisant sans problème.

Il était maintenant temps pour FLY de faire son dernier coup. Ils ont envoyé Solo au milieu pour y pousser tandis que l’unité principale de quatre hommes est descendue. EG a été poussé à bout, et confronté à de petites options, a essayé de tuer le Mordekaiser isolé. Curieusement, Solo a simplement amené Goldenglue dans le royaume de la mort pour un 1v1, qu’il a remporté de manière convaincante. Désormais membre, EG était impuissant à empêcher FLY de se déchaîner dans leur base et d’écraser leur dernier Nexus pour gagner la série.

Statistiques rapides:

Temps: 29:35

Victimes: 10-5

Tourelles: 9-3

Or: 54,0k-48,8k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Images via LoL Esports.