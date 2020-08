TSM a lancé les éliminatoires des LCS avec une série contre les Golden Guardians.

Après neuf semaines de compétition intense, les LCS sont enfin en phase éliminatoire. Le format est nouveau cette année, puisque huit équipes se sont qualifiées pour l’après-saison, contre six habituelles. Le premier match était un best-of-cinq entre l’équipe emblématique de NA Team SoloMid (« TSM ») et les étoiles montantes, Golden Guardians (« GG »).

Premier jeu

Le premier jeu de la journée définitivement livré aux fans. Broken Blade et Spica ont organisé une clinique en début de partie, en commençant par obtenir First Blood sur Hauntzer juste avant cinq minutes. Cependant, GG avait un contrôle décent des dragons en raison de leur voie du bas, ils ont donc pris le premier dragon infernal à la sixième minute. TSM a néanmoins conservé un bon contrôle, surtout après 11 minutes. À ce stade, TSM a volé un dragon à GG, a forcé un combat d’équipe pour tuer et prendre plusieurs plaques de la tour inférieure.

La boule de neige a continué après cela. TSM a choisi le milieu Flashless Damonte avant d’échanger un dragon à GG contre le top bonus First Tower. À 22 minutes, GG a attrapé leur troisième dragon, mais a perdu un combat en équipe deux contre un. On aurait dit que c’était le jeu de TSM. C’était jusqu’à ce que TSM s’engage sur Damonte dans la voie médiane. Ici, GG a simplement et purement éliminé TSM en équipe d’un déficit. Ils ont massacré TSM cinq pour deux et ont pris le baron Nashor.

Ensuite, GG a fait son chemin. Deux tours de voie médiane sont rapidement tombées, alors que TSM a fait un jeu discutable dans leur jungle du côté rouge pour éliminer Hauntzer. Malheureusement pour eux, Hauntzer a facilement amené Treatz dans le royaume de la mort, l’a écrasé et son équipe s’est effondrée pour obtenir deux éliminations supplémentaires. Sans la vague nécessaire, TSM était incapable d’empêcher GG de balayer leur base et de briser leur Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 31:56

Victimes: 8-9

Tourelles: 3-5

Or: 53,0k-55,7k

Dragons: 2-3

Barons: 0-1

Deuxième partie

Le deuxième match était un look assez différent du premier avec une fin folle. Cette fois, GG avait un contrôle assez solide sur le jeu depuis le début. Ils ont sécurisé un Mountain Dragon à la cinquième minute avant de se déplacer en bas une minute plus tard pour installer le FBI pour amener First Blood sur Treatz. De là, les Gardiens se sont déplacés sur la carte pour nettoyer les objectifs et quelques éliminations.

Il est apparu que GG avait un contrôle ferme. C’était jusqu’à ce que TSM commence à intimider Hauntzer. Chaque fois qu’il s’est surmené pour obtenir CS, TSM s’est effondré sur lui et l’a tué trois fois de suite. Cela a perdu un peu d’élan à GG. En conséquence, TSM s’est retourné et a commencé à contester des dragons, en accumulant quelques-uns des leurs et en volant même le Cloud qui aurait conduit à l’âme de GG.

Ensuite, la marque des 30 minutes s’est déroulée et les combats en équipe ont éclaté en force. Chacun était proche, mais après que GG en ait remporté un à la fosse aux dragons deux pour zéro, ils ont obtenu Baron. TSM a fait un autre gameplay tardif bizarre en allant à mi-chemin pour tuer Hauntzer. Mais ils ont perdu deux tours, un inhibiteur et leur ADC Doublelift. GG a poussé en avant, essayant de terminer, mais Bjergsen était un héros absolu dans ce match et a de nouveau repoussé GG, aidant TSM Ace GG à 36 minutes.

L’air était tendu alors que les deux équipes regardaient le chronomètre final du dragon. TSM était installé à proximité, prêt pour un combat. Cela ne s’est jamais produit, car trois membres du GG se sont téléportés dans la base de TSM, ont tanké la dernière tour Nexus restante et ont terminé le Nexus avant même que TSM ne sache ce qui s’est passé.

Statistiques rapides:

Temps: 39:04

Victimes: 11-10

Tourelles: 6-7

Médaille d’or: 67,6k-67,2k

Dragons: 4-3

Barons: 0-1

Troisième match

Tout le monde s’attendait à ce que ce soit une série relativement facile pour TSM, mais dans le troisième match, GG a montré à tout le monde qu’il était un concurrent sérieux. Ici, la mise sur une clinique contre l’organisation de la dynastie déchue. Comme pour les autres jeux, ils avaient un contrôle total sur les premiers dragons, en ramassant deux à 11 minutes. TSM a essayé de faire un échange de voie pour se précipiter sur la première tour, mais a complètement bâclé le jeu et a plutôt donné le bonus de la première tour au FBI déjà en tête.

TSM avait l’air complètement perdu. Ils n’ont pas réussi à mettre en place des jeux ou à vraiment riposter contre GG. Malgré cela, First Blood n’a été prélevé que 16 minutes. Mais lorsque cet or bonus a été acquis par GG, il a été accompagné de deux autres attaques décisives à l’arrière d’un combat d’équipe à mi-chemin. De plus, GG est également passé au point Soul. Aucune des deux équipes n’a fait de mouvement notable avant 22 minutes, lorsque le point Soul était en jeu.

C’est ici que les équipes se sont rencontrées. TSM a montré une étincelle de vie, quand ils ont remporté une escarmouche deux pour zéro, mais ensuite il s’est effondré. Dans le 3v5, GG a poussé en avant, a volé le dragon pour sécuriser Cloud Soul et est allé trois contre trois dans le combat qui a suivi.

C’était presque comique ce qui s’est passé après ça. GG a enlevé Bjergsen sur la voie latérale et a continué à pousser dessus. Pour la troisième fois, TSM a complètement et complètement trollé, essayant de tuer Hauntzer au milieu de la carte tout en laissant GG courir dans leur base. De manière assez hilarante, Hauntzer a fini par tuer Doublelift tandis que GG écrasait le TSM Nexus. Après cela, c’était voué à l’échec. Il était facile pour GG de continuer à pousser, de détruire le Nexus et de terminer le balayage propre sur TSM.

Statistiques rapides:

Heure: 27:15

Victimes: 11-8

Tourelles: 8-2

Médaille d’or: 51,6k-46,2k

Dragons: 4-0

Barons: 0-0

Images via LoL Esports.

