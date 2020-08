La tête de série numéro un des LCS a fait ses débuts aujourd’hui.

Le deuxième tour des éliminatoires LCS est bien engagé, Cloud9 et FlyQuest se battant hier. Aujourd’hui, l’autre équipe avec un bye, Team Liquid (« TL ») a pris la faille contre les Golden Guardians (« GG »). TL a terminé premier de la division et a l’équipe d’entraîneurs de la division, donc ils se sentent probablement très confiants. D’un autre côté, GG est également sur le point de remporter une fantastique victoire sur TSM, qu’il a battu 3-0. Avec tout cela à l’esprit, le décor était en effet planté pour un match passionnant!

Premier jeu

Le premier match de la série a eu un début de partie lent mais s’est définitivement accéléré entre le milieu et la fin du match. TL a commencé par se procurer deux dragons, tandis que GG a répondu en prenant Rift Herald. Curieusement, ce commerce n’était pas du tout un commerce, car lorsque GG a utilisé le haut Herald, CoreJJ a utilisé son ultime Bard sur la tour pour annuler les dégâts de charge. Le premier vrai combat du jeu était à 17 minutes, lorsque GG a contesté le troisième dragon de TL. Ici, GG a remporté un combat en équipe contre un grand Huhi Alistar engageant deux pour zéro et a sécurisé le dragon.

Après ce point, les choses ont vraiment repris. TL a obtenu le bonus de la première tour, puis GG a trouvé un excellent choix pour Tactical dans la voie médiane. Pendant ce temps, TL essayait de faufiler Baron avec deux membres. Malheureusement, ils n’étaient pas assez sournois, alors GG s’est effondré pour tuer deux champions TL et sécuriser le Baron eux-mêmes. Bien qu’ils aient eu une avance temporaire, cela ne représentait pas grand-chose, car TL a choisi le FBI et le reste de son équipe n’a réussi à nettoyer que quelques tours extérieures.

À 29 minutes, TL a regardé le Cloud Dragon qui leur donnerait une âme. Un combat d’équipe a éclaté et, malgré aucun décès, GG a été repoussé et TL a réclamé l’âme. Quatre minutes plus tard, TL a été tué dans un combat d’équipe et est allé voir Baron. Ici, TL s’est retourné et a tué un autre membre du GG mais n’a pas pu obtenir Baron. Mais après s’être regroupés dans la base, ils y sont retournés et l’ont pris sans problème, remportant une victoire par équipe de quatre pour zéro juste après. Avec cela, TL tua aussi le dragon aîné. La tête de série numéro un a rapidement abattu deux inhibiteurs sans contestation, puis a abattu GG dans leur base. GG n’a pas pu monter de défense et a finalement perdu son premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 37:49

Victimes: 12-6

Tourelles: 9-3

Médaille d’or: 70,1k-61,1k

Dragons: 5-1

Barons: 1-1

Deuxième partie

Le deuxième match était plus riche en action que le précédent, mais TL était toujours en tête. Cela dit, GG a connu un excellent début de partie, en particulier avec son premier contre-choix de Lilia. Avec lui, Hauntzer et Damonte ont plongé et tué Impact pour First Blood à six minutes, aidant Hauntzer à accumuler une avance massive de CS. En plus de cela, GG a attrapé deux dragons rapides. TL ne resterait pas silencieux cependant. Ils ont disputé beaucoup d’objectifs et ont éliminé GG combattu en équipe pour obtenir des éliminations à la place.

Une fois au milieu du match, TL s’est concentré sur la Lilia. Broxah a ganké Hauntzer plusieurs fois et a fermé la tête qu’il avait développée. De plus, TL a obtenu le bonus de la première tour. À 18 minutes, GG a réclamé un troisième dragon, mais a perdu un autre combat rapproché contre TL. Comme ils étaient sur le point Soul, ils prirent lentement les prochaines minutes. Malheureusement pour eux, TL était impatient de les combattre et a commencé à prendre un, puis deux dragons pour eux-mêmes, niant l’âme tout le temps.

Après 30 minutes, le Baron est devenu le point focal de TL. Ils ont poussé dessus, osant que GG conteste. Finalement, à 33 minutes, TL a décidé de finir de le brûler et a ensuite pris un combat en équipe, qu’ils ont remporté quatre contre deux. Immédiatement, TL a poussé le haut et le milieu, prenant plusieurs tours et l’inhibiteur du milieu. Le combat final a commencé à 35 minutes, où GG l’a commencé en éliminant Jensen. Cela avait l’air bien au début, mais TL était trop loin en avant et l’a tourné en 4v5. Ils ont tué trois membres du GG et ont facilement terminé le deuxième Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 36:06

Victimes: 15-8

Tourelles: 9-8

Médailles d’or: 66,8k-61,1k

Dragons: 3-3

Barons: 1-0

Troisième match

Le troisième match présentait GG avec un autre début de match solide. Les voies supérieure et inférieure ont toutes deux gagné extrêmement fort, avec Closer ganking top pour obtenir First Blood for Hauntzer et FBI et Huhi tuant le duo TL en 2v2. Le duo GG a joué incroyablement bien, tuant une fois de plus Tactical et réclamant le bonus de la première tour pour démarrer. Hauntzer, avec son avance, l’a également utilisé pour tuer l’Impact en solo. Tout avait l’air parfait pour l’équipe GG qui entre dans le milieu du match.

Mais ça ne durerait pas. Broxah a tué Hauntzer deux fois dans la voie latérale, puis Jensen a tué Damonte en solo. Ces jeux, ainsi qu’une victoire de combat d’équipe un pour zéro, ont redonné à TL un pied dans le match. À 26 minutes, un combat d’équipe a éclaté dans la voie du milieu, ce qui a entraîné une victoire dévastatrice de quatre pour zéro pour TL et leur premier buff Baron. La destruction a suivi dans leur sillage, alors que TL abattait rapidement plusieurs tours et les trois inhibiteurs.

À ce stade, GG semblait condamné. Mais ce n’était pas nécessairement le cas, car ils ont repoussé deux poussées de TL dans leur base, Damonte faisant des dégâts extrêmes et jouant très bien. Même avec un deuxième Baron et trois vagues de Super Minion, TL ne pouvait pas s’arrêter et les espoirs de GG étaient ravivés. Hélas, l’inévitable s’est produit. Un dernier combat d’équipe a éclaté dans la voie du milieu, où le jeu s’est équilibré sur le fil d’un couteau. GG s’est battu contre toute attente, et bien qu’ils aient réduit les barres de santé de TL, ils n’ont pas pu les achever. En conséquence, TL Ace’d GG juste à l’extérieur de leur base, a ensuite fait un bref travail de leur troisième Nexus juste après.

Statistiques rapides:

Temps: 40:57

Victimes: 20-15

Tourelles: 11-1

Médailles d’or: 77,6k-71,4k

Dragons: 3-3

Barons: 2-0

The post LoL: Récapitulation des éliminatoires des LCS – Team Liquid contre Golden Guardians est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.