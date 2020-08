Deux équipes se rencontrent pour la deuxième fois en séries éliminatoires lors d’une autre rencontre fatidique.

Le deuxième tour des éliminatoires LCS s’est terminé aujourd’hui, avec une revanche importante entre Team SoloMid (« TSM ») et Golden Guardians (« GG »). Après que Cloud9 ait vaincu Evil Geniuses hier, TSM a eu la chance de vaincre l’équipe GG qui les a battus 3-0 au premier tour des éliminatoires. D’autre part, GG a eu la chance d’éliminer TSM des séries éliminatoires et, finalement, de la contestation du Mondial. Tout était en jeu aujourd’hui; voici comment tout s’est passé.

Premier jeu

Contrairement à leur première série, le premier match entre GG et TSM était assez proche. Cependant, GG s’est quand même retiré avec la première victoire. First Blood est sorti à seulement trois minutes, lorsque Spica a ganké et tué Damonte. Curieusement, GG s’est effondré sur Spica et après que Damonte se soit téléporté, il a été tué par vengeance sur Spica. Mais après cela, Closer a intensifié et mis la pédale sur le métal. Il s’est balancé en bas et au milieu pour tuer, tout en sécurisant deux dragons et un héraut du Rift pour son équipe.

Pendant ce temps, TSM faisait ses propres démarches. Broken Blade, qui a réalisé une très bonne performance individuelle sur Vladimir, a remporté le premier bonus de la première tour à lui tout seul, puis a joué un rôle déterminant dans une victoire en équipe de trois contre un au stand Baron. Malheureusement pour eux, cependant, ils se sont fait voler un dragon infernal et GG s’est installé à Soul Point. Ils ont réussi à éloigner GG du quatrième dragon, à prendre cela pour eux-mêmes et à gagner du temps.

Puis le désastre a frappé TSM. L’équipe a bougé la voie supérieure ensemble, mais étrangement tout s’est dispersé alors que GG commençait à s’effondrer. En conséquence, Doublelift et Bjergsen ont été surpris et tous deux sont morts. Cela a donné à GG la meilleure occasion de tuer le baron Nashor. Une minute plus tard, les deux équipes se sont retrouvées à la fosse aux dragons. GG a sécurisé de justesse leur quatrième dragon, sécurisant l’âme infernale, puis se battant avec TSM. GG a facilement remporté ce deux pour zéro, puis a poussé au milieu. Enfin, l’équipe de GG déchaînée a renversé l’inhibiteur central, a éliminé Doublelift, puis a rapidement mis fin au match.

Statistiques rapides:

Temps: 30:07

Victimes: 11-4

Tourelles: 7-4

Or: 53,7k-49,0k

Dragons: 4-1

Barons: 1-0

Deuxième partie

Le deuxième match était un autre match incroyablement serré qui avait des fans des deux côtés sur le bord de leurs sièges. GG, une fois de plus, a eu un début de match décent à l’arrière de Closer. Il a réclamé le premier dragon et héraut pour son équipe, puis a tué Broken Blade pour le haut de First Blood. Mais TSM l’a allumé et a commencé à se battre et à gagner. Bjergsen, en particulier, a été massif, tuant en solo Hauntzer et aidant son équipe à obtenir le bonus de la première tour. Tout au long du jeu, il a été le plus gros report de combats, sans aucun doute.

Au milieu du match, TSM a été très proactif. L’équipe tournait constamment autour de la carte, accumulant des dragons et des tours incontestés. En fait, à 23 minutes, TSM était passé au point Soul. A 28 minutes, un échange intéressant s’est produit entre les deux équipes. TSM est allé bot pour tuer Hauntzer, ce qu’ils ont fait, mais GG s’est précipité sur Baron et a réclamé son buff. Cependant, TSM a obtenu l’Ocean Soul pour lui-même. Comme GG n’a pas accompli grand-chose avec ce Baron, TSM a semblé favorisé dans les minutes à venir.

Mais même Ocean Soul n’a pas pu sauver TSM de Huhi’s Bard. Tout d’abord, Huhi a tiré un énorme destin tempéré à Bjergsen, ce qui a conduit au seul véritable reportage de TSM sur le chronomètre de la mort. Cela a conduit GG à sécuriser non seulement l’ancien dragon fraîchement engendré, mais également le deuxième baron Nashor. Ce swing d’élan était énorme et GG a immédiatement poussé haut et mi avec les buffs double uber. Les deux inhibiteurs sont tombés facilement, puis le barde de Huhi s’est verrouillé sur sa deuxième victime. Doublelift était dans sa mire, puis a été pris dans l’ultime et tué instantanément par la suite. En bas de leur ADC, TSM ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher GG de prendre leur deuxième Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 37:56

Victimes: 7-6

Tourelles: 9-5

Or: 70,0k-61,6k

Dragons: 2-4

Barons: 2-0

Troisième match

Enfin, après avoir perdu cinq matchs consécutifs contre GG en deux séries, TSM a trouvé son équilibre et a remporté une victoire. En fait, ce jeu était assez dominant de TSM et avait l’air génial. Spica a commencé fort en prenant un dragon, le Rift Herald et en tuant Closer dans une voie du bas 3v3 pour First Blood. Bien que GG ait remporté quelques combats après cela, ils n’ont pas été trop percutants et TSM a gardé le contrôle de son avance en réclamant le bonus de la première tour dans la voie du bas et en remportant un combat d’équipe de 15 minutes trois pour zéro.

Les choses ont continué à bien paraître pour TSM. Thye a trouvé des choix sur Huhi et Damonte dans les minutes à venir, ce qui les a aidés à saisir des objectifs supplémentaires avec des avantages en nombre. Cela avait l’air un peu poilu entre 21 et 24 minutes. Ici, GG a d’abord trouvé un choix sur Bjergsen, puis une victoire en équipe de deux pour zéro à Dragon. Après ce combat de dragon, GG est allé chercher Baron, et malgré le buff, a perdu quatre membres lorsque TSM s’est effondré et a massacré tout sauf Senna du FBI.

Peu de temps après cette série de jeux, TSM a claqué une autre victoire de combat d’équipe dans la voie du milieu, cette fois trois pour zéro. Ils ont maintenu la pression sur la base de GG pendant les prochaines minutes, jusqu’à ce que le deuxième Baron apparaisse. GG n’a eu aucune chance de se rendre au stand et TSM a facilement réclamé un buff Baron. Une minute plus tard, GG pensait avoir trouvé un choix crucial sur Doublelift. Ils ont tué le AD Carry, mais Bjergsen et Broken Blade sur les voies latérales faisaient du travail. Les deux ont fracassé leurs inhibiteurs respectifs et se sont précipités sur la base. Un combat chaotique s’est ensuivi, mais TSM a néanmoins réussi à démolir le Nexus de GG.

Statistiques rapides:

Temps: 32:35

Victimes: 16-7

Tourelles: 10-4

Or: 63,0k-54,2k

Dragons: 3-2

Barons: 1-1

Quatrième partie

Si le troisième match ne suffisait pas à vous convaincre qu’il était possible, le quatrième match l’a sûrement fait. TSM a eu un autre match exceptionnel et a remporté une deuxième victoire dans la série. Bjergsen, comme d’habitude, a été un énorme report, Spica ayant également un match hors du commun. Spica a commandé la jungle, ce qui a aidé son équipe à se battre pour un grand combat à neuf minutes. Ici, GG a essayé de faire Herald, mais a été séparé, ce qui permet à TSM d’obtenir facilement trois éliminations rapides. De là, GG a obtenu le Herald, mais Closer n’a même jamais eu la chance de l’utiliser, donc cela ne valait rien.

Le jeu s’est rapidement enfui de GG. Un autre combat d’équipe a éclaté vers le côté supérieur, où Bjergsen a trouvé un flanc fantastique pour tuer la ligne de fond GG. Cela a conduit à un Ace propre pour TSM. Au cours des minutes suivantes, TSM a démoli quelques tours, mais GG a répondu en enlevant et en tuant quelques membres de TSM. Dans l’ensemble, TSM ouvrait la carte à chaque occasion et poussait GG plus loin dans leur base.

A 20 minutes, les choses ont vraiment explosé. Une tentative de sélection dans la voie du bas s’est transformée en un combat d’équipe à part entière où TSM a nettoyé le sol avec GG. Ils ont obtenu un autre Ace sur GG puis sont allés voir Baron et l’ont tué. TSM a maintenu la pression, enlevé Hauntzer puis a immédiatement poussé la voie du bas. Deux tours et l’inhibiteur sont tombés rapidement, et comme TSM était si loin devant, ils sont restés et ont poussé pour plus. GG a essayé de les chasser, mais TSM a rapidement fait demi-tour et a obtenu un autre Ace. Avec cela, TSM est facilement tombé sur la base de GG et a brisé leur Nexus.

Cue les écorchures d’argent.

Statistiques rapides:

Temps: 24:26

Victimes: 19-6

Tourelles: 9-3

Médaille d’or: 51,1k-38,3k

Dragon: 2-1

Barons: 1-0

Cinquième match

Beaucoup s’attendaient à ce que ce soit une simple refonte de leur première série, mais celle-ci a livré beaucoup plus. Ce match était absolument sauvage, oscillant constamment entre les deux équipes. Closer a commencé avec une plongée folle dans la tour, où il a aidé sa voie du bas à obtenir First Blood, puis a miraculeusement survécu avec des HP à un chiffre. La voie du bas de GG a pris une longueur d’avance grâce aux jeux concentrés là-bas, mais le haut et la jungle de TSM ont fait de même. Dans l’ensemble, c’était un jeu assez uniforme qui se dirigeait vers le milieu du match.

Même s’il était égal, GG avait un avantage distinct: les dragons. À la 16e minute, ils avaient déjà trois dragons, qui se sont préparés pour un gros combat plus tard. Il est venu à 21 minutes. GG a eu un choix à l’avance, puis Biofrost a commis une erreur désastreuse. Dès que Spica a sauté dans la fosse, Biofrost Bard a ultimé le dragon, ne donnant à Spica aucune chance de le tuer et le laissant mourir. En conséquence, GG a acquis Infernal Soul.

Ce n’était pas fini cependant. Le jeu s’est arrêté pendant quelques minutes alors que son poids pesait lourd sur les joueurs. Finalement, à 29 minutes, l’équipe s’est réunie pour Elder. Ici, Doublelift est venu énorme, éviscérant absolument GG et aidant son équipe à obtenir un Ace. Par la suite, TSM a obtenu une tour d’inhibition, le dragon aîné et est allé chez le baron. Mais encore une fois, les fans ont été mis sur le bord de leur siège lorsque Damonte a volé le Baron!

Une fois de plus, le jeu était dans un état d’équilibre. Et tout se résumait à un seul combat d’équipe. À 34 minutes, Broken Blade s’est téléporté derrière GG et a lancé un combat d’équipe. La bataille était extrêmement serrée au début, mais TSM a fini par en tuer deux, dont le FBI qui a désespérément flashé pour essayer de faire jouer un héros. Malheureusement, cela s’est retourné contre lui, et avec deux membres de GG à terre, c’était un travail simple pour TSM de nettoyer la maison, de détruire le dernier Nexus de GG de l’année et de terminer le balayage inverse.

Statistiques rapides:

Heure: 35:59

Victimes: 9-10

Tourelles: 10-4

Or: 62,5k-59,5k

Dragon: 1-4

Barons: 0-1