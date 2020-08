Le match éliminatoire de ce soir mettait en vedette les deux finalistes de la dernière division.

Les éliminatoires des LCS ont atteint la deuxième étape après une première semaine passionnante de matchs. Enfin, nous avons la chance de voir les champions du dernier split, Cloud9 (« C9 ») s’affronter contre FlyQuest (« FLY »). FLY vient juste après une victoire en série serrée contre Evil Geniuses, tandis que C9 fait sa première apparition en post-saison en raison de son congé au premier tour. Ces deux équipes se sont rencontrées en finale au printemps, donc avec tant de choses en jeu, c’était définitivement un match à espérer!

Premier jeu

Le premier match était super excitant, où FLY a complètement écrasé C9 dès la première minute. Au tout début du jeu, FLY a envahi la jungle C9 et tué Blaber pour First Blood et a pris son buff rouge. Pour frotter le sel dans la plaie, FLY a envahi à nouveau le buff bleu, tuant Blaber pour une deuxième fois, puis volant ce buff aussi. FLY ne lâche jamais le gaz d’ici. À 7 minutes, ils ont plongé à quatre dans la tour de la voie du bas. Santorin a même volé un Rift Herald à Blaber puis a obtenu une autre mise à mort pour son temps.

Dans l’ensemble, c’était un jeu voué à l’échec pour C9. Quand ils ont essayé de contester C9 à n’importe quel objectif, FLY les a simplement surpassés avec leur avance massive. En conséquence, FLY a continué d’accumuler des tués, des dragons, des tours et de l’or. À peu près le seul jeu que C9 a réussi était un plongeon à trois dans la voie du haut. L’escouade a réussi à tuer et à faire une tour, mais malheureusement, cela n’avait vraiment pas d’importance à ce stade.

Il n’a jamais semblé que C9 ait vraiment eu une chance, mais le point de non-retour était à 22 minutes. Ici, C9 a tenté de contester FLY pour leur Cloud Soul. Ils ont appuyé sur la gâchette lors d’un combat d’équipe mais l’ont perdu cinq contre un. Avec cette énorme victoire, FLY a attrapé l’as, l’âme et un baron. Dans les minutes qui ont suivi, FLY a démoli plusieurs tours et un inhibiteur. Le dernier clou dans le cercueil est arrivé à 29 minutes, lorsque C9 a désespérément fait un dernier engagement. Sans surprise, cela s’est soldé par un échec. Les cinq membres de C9 sont tombés et il n’a fallu à FLY qu’une question de secondes pour se heurter à la base de leur adversaire et briser leur premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Heure: 30:15

Victimes: 4-18

Tourelles: 2-11

Médaille d’or: 47,5k-58,6k

Dragons: 0-4

Barons: 0-1

Deuxième partie

Ce deuxième match de la série était l’un des fans les plus fous depuis un moment. Santorin a fait un faux pas bizarre à la troisième minute quand il a essayé de ganker le fond, mais a marché sous la tour et a pratiquement donné First Blood à Zven. Heureusement, ce n’était pas terrible, car C9 a rendu quatre attaques décisives pour seulement deux des propres de FLY lors d’un combat de dragon de six minutes. FLY a remporté une autre victoire en équipe au Rift Herald, mais C9 a répondu une minute plus tard avec un choix sur IgNar. Dans l’ensemble, c’était en faveur de FLY en début de partie, mais C9 était toujours totalement dedans.

FLY a ensuite décidé d’intimider Nisqy, le tuant deux fois dans la voie latérale et prenant le bonus de la première tour. C9 a joué de l’autre côté de la carte, tuant Solo et renversant sa tour aussi. À partir de là, les deux équipes ont échangé des victoires et des objectifs sur la carte jusqu’à ce que la folie commence à 23 minutes.

Cette folie est née d’un combat en équipe contre un dragon, où FLY a effacé C9 quatre pour zéro. Après cela, ils ont décidé de quitter le dragon et de sécuriser Baron à la place. En tant que tel, C9 a réapparu et a précipité l’Infernal, le prenant dès que FLY est venu au concours. Dans une tournure bizarre des événements, C9 a renversé la situation et a réussi à convaincre ses adversaires. Immédiatement, ils descendirent la voie du bas, prenant deux tours, un inhibiteur et même une tour Nexus.

Mais ils ont dépassé la durée de leur séjour et FLY a réapparu. Blaber est mort rapidement, alors FLY a essayé de chasser l’équipe de quatre C9. Mais cette fois, FLY s’est trop étendu, se laissant distancer par la capacité de kite de C9. C9 s’est finalement retourné et s’est battu, ce qui a entraîné quatre victoires rapides. Maintenant, C9 a pu facilement précipiter la base de FLY, prendre son Nexus et égaler la série 1-1.

Statistiques rapides:

Temps: 27:22

Victimes: 16-15

Tourelles: 7-1

Médaille d’or: 51,1k-46,3k

Dragons: 2-2

Barons: 0-1

Troisième match

FLY a lancé le deuxième match, mais ils sont restés fermes dans le troisième match et ont forcé C9 à marquer le match. FLY l’a lancé avec une nouvelle invasion de niveau 1, tuant cette fois Zven qui est resté trop près pendant. Une fois de plus, FLY a dominé le début du jeu, ramassant plusieurs objectifs, dont deux dragons, un héraut, une mise à mort et le bonus de la première tour. C9 a cependant retiré la tête avec des plongées dos à dos sur Solo, puis a remporté un combat en équipe près de Dragon.

C9 a gagné une tonne de terrain grâce à ce jeu, ce qui les a aidés à gagner un autre combat d’équipe, cette fois dans la voie du bas et à quatre contre un. Réglisse a également eu une grande évasion d’un 2v1, ce qui a conduit à un autre combat victorieux et à la première prise de Baron du match. Peu de temps après, il y eut deux autres combats, suivis d’une très longue pause. Lorsque les fans sont finalement revenus dans le jeu, ils ont été accueillis par un long combat d’équipe dans lequel C9 a réussi.

En conséquence, ils se sont précipités vers Elder, mais se sont retournés pour combattre FLY et FLY ont tué Réglisse dès le départ. Pour cette raison, FLY a pu obtenir Elder et Baron au-dessus de leur âme de montagne précédemment acquise. Avec cela, FLY a rapidement travaillé sur la base de C9. Ils ont démoli toutes les tours à côté des tours Nexus et des trois inhibiteurs. C9 a mis en place une défense vaillante, mais à la fin, cette triple pression d’inhibition était trop lourde à gérer, et FLY a finalement terminé son Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 44:48

Victimes: 13-13

Tourelles: 11-6

Or: 80,1k-77,4k

Dragons: 5-2

Barons: 2-1

Quatrième partie

Dans le quatrième match, C9 a démontré qu’il n’était plus l’équipe dominante du printemps avec une dernière défaite contre FLY. Une fois de plus, ils ont rédigé une composition très similaire et n’ont pas réussi à montrer l’adaptation nécessaire. Quand dans le jeu, Blaber a réussi à camper sans relâche, où il a trouvé deux attaques décisives sur Solo au début. De plus, il a obtenu le Rift Herald et l’a utilisé là-bas pour prendre le bonus de la première tour. Pendant ce temps, les laners solos de FLY ont travaillé ensemble pour tuer Nisqy au milieu, mais C9 s’est quand même taillé une avance significative.

À partir de ce moment, il avait l’air génial pour C9, même s’il est rapidement devenu aigre. À 13 minutes, les deux équipes se sont rencontrées à la fosse aux dragons, où un combat d’équipe a inévitablement éclaté. FLY a repris la tête avec une victoire de trois contre un ici et a pris un Mountain Dragon. Après cela, FLY a gardé le contrôle de la carte, tué un autre dragon et s’est installé au point Soul. C9 a contesté FLY au dernier Dragon Infernal, et bien que le combat ait été long et semblait très proche, FLY l’a gagné et s’est assuré l’Âme Infernale.

À ce stade, C9 avait techniquement une légère avance en or, mais semblait loin derrière pour les téléspectateurs. Ils ont réussi à gagner un combat d’équipe désordonné à mi-chemin à deux contre un, mais cela n’avait pas d’importance. C’est parce que FLY a frappé C9 sur l’Ancien Dragon, tuant à la fois Blaber et Zven. C9 ne pouvait que regarder maintenant alors que FLY marchait vers Baron et récupérait le deuxième buff. Équipé de ceux-ci, FLY a encore une fois réduit la base de C9, détruisant les trois inhibiteurs, puis poussant également les Nexus Towers. Il n’a pas fallu beaucoup de temps à FLY pour simplement souffler sur le Nexus, faire tomber C9 dans le support inférieur et même obtenir une place au Championnat du monde.

Statistiques rapides:

Temps: 37:27

Victimes: 9-11

Tourelles: 4-11

Or: 62,0k-67,0k

Dragons: 0-5

Barons: 0-1