Team SoloMid et Dignitas se sont rendus au Rift dans la série Round Two Lower Bracket.

Avec les séries éliminatoires LCS maintenant dans le deuxième tour, nous avons maintenant atteint le temps d’élimination! TSM s’est retrouvé dans la fourchette inférieure après une défaite choc 0-3 contre les Golden Guardians jeudi. Récapitulons ce qui s’est passé dans cette série entre Team SoloMid («TSM») et Dignitas («DIG»).

Premier jeu

Le premier match d’une série allait toujours donner le ton à ce que ce match signifiait pour DIG et TSM et le ton était certainement donné dès le début. Broken Blade a pris le premier sang après un double gank dans la jungle dans la voie qui voit des TP voler depuis la voie médiane pour aider leurs équipes. Le Shen récupère le double kill avec l’aide de Spica sur Sett. Le TP de Bjergsen termine en premier, ce qui signifie qu’il est capable d’aider le premier au combat. Fenix ​​rejoint le deuxième mais décroche son propre double kill avant de tomber à Bjergsen. Les meilleurs laners reviennent en arrière pour se battre à nouveau mais décident de s’en tenir à la compensation des vagues.

Le début de la partie commence rapidement à devenir le milieu de la partie, avec DIG ramassant le premier Rift Herald et une mise à mort sur Doublelift après qu’Aphromoo ait utilisé son livre de sorts pour TP dans le combat et fait un excellent jeu pour sécuriser l’objectif. DIG utilise le haut du Rift Herald plus tard, mais le jeu ne fonctionne pas. Pendant que Rift frappe la tour, ils échouent à la plongée et perdent rapidement deux membres pour un seul en retour. Le combat prolongé voit les 3 autres membres du DIG tomber, bien que le jeu de jambes sophistiqué de Johnson leur permette d’échanger 2 en retour. DIG a récupéré le deuxième Rift Herald, et alors que le jeu avançait dans les 20 minutes, il était près du coude à coude.

À 30 minutes et 1 Baron dans le sac, TSM a commencé à tourner les vis et à verrouiller DIG. TSM poursuit en ramassant un deuxième Baron avec DIG qui semble avoir été aveuglé par le jeu. Ils sont passés à près de 5 km à la 33e minute alors qu’ils cherchaient à clôturer le premier match. TSM a poussé avec le buff du Baron sur la voie du bas, a pris quelques attaques supplémentaires pour faire bonne mesure et écrasé DIG en fin de partie pour que la série démarre parfaitement.

Statistiques rapides:

Temps: 35:12

Victimes: 10:13

Tourelles: 3-9

Or: 60,7k-66,5k

Dragons: 2-3

Barons: 0-2

Deuxième partie

C’était un deuxième match beaucoup plus dominant pour TSM, car ils ont maintenu une pression constante tout au long du match pour remporter la victoire. Le premier sang est prélevé par DIG, le Kayne causant toutes sortes de problèmes. Il a perdu la vie dans le combat avant que Zoe ne ramasse la mise à mort sur Sett alors que DIG prenait une petite avance au début. Le leader du début de partie ne colle pas à DIG, cependant, TSM a augmenté la pression et DIG manquait juste des outils pour les arrêter. TSM est entré dans la 12e minute avec une avance de 3 km alors qu’il semblait presque terminé pour DIG.

Avec le 3e drake sur la carte, DIG a cherché à jouer pour faire tourner le jeu. Avec un flanc de V1per, DIG avait l’air bien placé, mais TSM les rattrape et commence le combat du bon pied en ramassant une mise à mort. Fenix ​​avait d’autres idées, poussant TSM tout au long du combat, il est capable de récupérer un quadra kill alors que DIG repart avec un 4 pour 2, ils ne reçoivent pas le drake, cependant, car TSM revient une minute plus tard pour le réclamer, tuant Dardoch dans le processus alors qu’ils déménageaient à Baron. TSM a essayé de jouer mais Fenix ​​les a de nouveau découpés pour qu’ils quittent l’objectif. Alors que le dragon de l’âme était sur le point d’apparaître, TSM s’est déplacé vers le haut et a pris un inhibiteur libre alors qu’ils commençaient à revendiquer une vision sur l’objectif.

DIG a réussi à récupérer l’âme, mais en défendant sa base dans le jeu de suivi, ils offrent à TSM un baron gratuit. TSM a commencé à resserrer son emprise alors qu’ils éliminaient complètement les inhibitions du DIG avec le dragon de l’âme. Dardoch finit par provoquer la chute de son propre camp alors qu’il se fait prendre dans la jungle alors que TSM le poursuit et s’effondre sur DIG et remporte la victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 31:03

Victimes: 7-21

Tourelles: 2-11

Médailles d’or: 48,6k-58,6k

Dragons: 1-3

Barons: 0-1

Troisième match

TSM a terminé le rapide 3-0 alors qu’ils écartaient DIG pour garder leur rêve du monde vivant. Le premier sang a été ramassé par TSM avec Spica faisant un mouvement dans la voie du haut, V1per est attrapé par l’ultime Camille alors que Bjergsen arrive dans la voie du haut pour sécuriser la mise à mort. Le kill est rapidement échangé dans la voie du bas alors que DIG récupère un double kill et le premier drake. TSM parvient à obtenir la première tour du jeu alors qu’ils continuaient à canaliser l’or dans la Camille. TSM maintient la pression pendant les premiers stades du match, bien que DIG ait pris un autre drake alors qu’ils cherchaient à utiliser les dragons pour faire pression sur TSM, qui est capable d’en prendre un en retour.

À 22 minutes, DIG revendique le point d’âme avec TSM réagissant trop lentement, ajoutant une pression inutile au jeu. Alors que DIG partait de la fosse, TSM a cherché à se lancer dans le combat d’équipe de suivi. DIG fait de son mieux pour s’échapper, mais se retrouve du mauvais côté de la carte. La réflexion rapide de Bjergsen le voit se rappeler et ultime derrière DIG et les pincer dans la jungle TSM. Bien que cela prenne beaucoup de temps, TSM obtient l’as et se dirige vers Baron pour chercher à clôturer la série. Avec le buff Baron en main, TSM est entré dans la base DIG nettoyant les inhibs alors qu’ils cherchaient à terminer le jeu dans les 30 minutes.

TSM a continué à pousser, a récolté des victoires et a finalement remporté la victoire rapide de la série 3-0 alors qu’ils progressaient dans les séries éliminatoires des LCS. DIG se dirige maintenant vers 2021.

Statistiques rapides:

Heure: 28:00

Victimes: 9-3

Tourelles: 11-1

Médailles d’or: 54k-41,9k

Dragons: 1-3

Barons: 1-0

