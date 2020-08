La première des trois séries éliminatoires de la ronde 1 LEC avec SK Gaming contre Schalke 04.

La première série est maintenant sur nous dans les éliminatoires d’été du LEC. Avec le miracle de Schalke (« 04 ») se déroulant à plein régime, ils ont affronté SK Gaming (« SK ») de leur compatriote allemand pour se battre pour leur place aux Mondiaux. Le vainqueur de la série se dirige vers le prochain tour de Lower Bracket, tandis que le perdant rentrerait à la maison.

Premier jeu

04 a remporté une première victoire dominante après qu’un échange de voie SK échoué les ait laissés derrière tôt. Le premier sang est tombé sur Senna dans la voie du bas après qu’un échange de voie par SK n’ait pas été reflété sur les 04 côtés. SK a décidé de revenir aux couloirs standard après que la première avance en or se stabilisait. SK tente un gank à 11 minutes alors que Lillia endort Senna. Cependant, les barres de santé SK ne sont pas assez grandes. Avec l’arrivée de Gilius et l’arrivée d’Odoamne TP, 04 a récolté deux attaques décisives et une avance de 2k en or.

SK fait le jeu suivant après avoir récupéré la tour du haut et le Rift Herald, ils ont été tués tôt sur Dreams. 04 sont capables de punir les barres de santé faibles et de réclamer deux éliminations en retour, tandis qu’Odoamne prend le rang 2. Le premier Baron est allé à 04 après un 5v5 au milieu les a vus prendre trois victoires, ne perdant personne en retour.

SK a décidé de pousser la base pour tuer Odoamne, cependant, avec leur base ouverte 04 a marché à l’intérieur. Alors que SK revenait, ils ont essayé et échoué de défendre le Nexus car 04 a pris un match facile, alors qu’ils continuent à maintenir la course miracle vivante et à coups de pied.

Statistiques rapides:

Heure: 25:10

Victimes: 2-12

Tourelles: 3-10

Médaille d’or: 38,6k-48,9k

Dragons: 1-2

Barons: 0-1

Deuxième partie

Bien que pas aussi simple que le premier match, 04 remportent une autre victoire alors qu’ils cherchent à clôturer la série. Cette fois, SK a ramassé le premier sang. Un combat commence à mi-chemin en haut de la rivière, Trick est capable de tuer SK a pris une petite avance. 04 a attrapé Trick dans sa propre jungle, mais SK en a échangé un en tant que GP TP dans le combat. Abbedagge récupère également un kill en solo sur ZaZee, qui avait Flash et Stopwatch disponibles.

Le jeu a connu son premier grand moment autour du troisième Drake. 04 ramasse une mise à mort sur Trick, tandis que SK élimine Neon. Alors que les TP volent dans ZaZee, ils ont été surpris et lâchés. Crownshot, avec son Yuumi, attaché, il parvient presque à nettoyer 04 mais ils s’échappent avec un faible HP. Alors qu’il les poursuit, il se fait prendre et lâcher par un ultime Senna parfaitement chronométré.

Crownshot se fait prendre et meurt, alors que 04 a déménagé chez Baron alors qu’ils l’ont sécurisé. Dans le suivi, ils nettoient SK laissant juste Trick en vie. 04 prend un autre 5v5, SK utilise tous ses ultimes au début du combat, laissant 04 pour nettoyer. Avec Trick on Drake, 04 poussés dans la base alors qu’ils allaient 2-0 dans la série.

Statistiques rapides:

Temps: 36:29

Victimes: 9-19

Tourelles: 3-9

Médaille d’or: 59,1k – 68,7k

Dragons: 4-2

Barons: 0-1

Troisième match

04 a réussi un balayage 3-0 net alors que le SK écarta le SK et se dirigeait vers le deuxième tour des éliminatoires d’été de la LEC, et un pas de plus vers les Mondiaux. SK a repris le match trois premiers sangs, cependant, Abbedagge a récolté trois attaques décisives en réponse. SK a réussi à obtenir le premier Drake en réponse et à prendre une petite avance en or. Ils ont maintenu la pression, et avec le match approchant la marque des 20 minutes, l’or était presque égal, avec tellement de choses en jeu pour les deux équipes.

Le jeu s’est déplacé de 04 à la marque des 24 minutes alors que SK se déplaçait pour le Drake. Odoamne TP flanque alors que SK abandonne cinq attaques décisives à deux. Ils ont ensuite attrapé à la fois le Drake et le Baron et leur avance est passée à 5 km. SK utilise quatre membres pour chasser Odoamne, qui s’est échappé en perdant son inhibiteur intermédiaire.

04 appuyez sur la détente dans la voie médiane et s’est effondré sur SK. Ramasser trois victimes et se déplacer dans la base SK. Sans personne capable de défendre, SK tombe à plat alors que la course miracle 04 continue de se poursuivre. Quant à Sk, cette défaite les voit éliminés du LEC Summer Split.

Statistiques rapides:

Temps: 30:56

Victimes: 16-8

Tourelles: 10-2

Médaille d’or: 59,3k – 48,6k

Dragons: 3-2

Barons: 1-0

The post LoL: Récapitulation des playoffs du LEC – SK Gaming v Schalke 04 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.