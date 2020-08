Deux équipes qui cherchent à survivre dans les Playoffs.

Playoffs – La troisième manche a commencé et les équipes se battent pour leur tir en demi-finale. Cloud9 (C9) était l’un des favoris à venir en séries éliminatoires; mais après la série fragile contre FlyQuest (FLY), ils cherchent à se racheter en battant Evil Geniuses (EG). D’un autre côté, EG cherche à prouver qu’ils sont une équipe digne d’assister aux championnats du monde après une défaite serrée contre FLY et une victoire 3-0 sur 100 voleurs (100T). Ce match devait définitivement être serré!

Premier jeu

Game One était un jeu extrêmement passionnant avec beaucoup de va-et-vient qui ont gardé le jeu divertissant. Le jeu a commencé avec une protection tardive gênante sur bleu de Zven, le forçant à brûler le niveau de flash 1. Cependant, cela ne semblait pas décourager sa phase de laning. Zven et Vulcan ont réussi à prendre le relais avec une voie Senna Tahm Kench, mais Zeyzal a réussi à garder son équipe en tête avec son Bard qui a amené EG en tête.

C9 a eu un très beau combat d’équipe en milieu de partie autour du pixel bush. Réglisse a pu prendre complètement le contrôle d’un combat comme Vladimir leur permettant de fermer légèrement la tête. Cependant, cela ne semblait être qu’un revers mineur pour EG alors qu’ils continuaient à sortir le combat d’équipe C9, ramenant le jeu en leur faveur. Zven a continué à faire pression en tant que Senna. Mais chaque combat d’équipe était à peine perdu, Zven cherchant constamment à nettoyer alors qu’EG s’en tirait avec des barres de santé faibles.

EG semblait contrôler en permanence la pression sur la carte et sécuriser le baron à 38 minutes. Mais C9 a trouvé le combat miracle à leur bas inhibiteur à 40 minutes. Un flanc de Twisted Fate de Nisqy leur permettant de sécuriser l’âme du cloud à 41 minutes. Les choses ont ralenti après que C9 a sécurisé l’âme du nuage; et les deux équipes ont commencé à se préparer pour le Baron Nashor et l’Ancien Dragon. Cependant, aucune équipe n’a jamais touché Baron parce que le combat d’équipe commence autour de Baron avec Goldenglue frappant une onde de choc massive sur Réglisse le supprimant du combat d’équipe.

Heureusement pour C9, la mise à l’échelle de leur champion a finalement commencé et il semblait que Kalista de Bang ne fournissait plus rien par rapport à Senna de Zven qui a pris le contrôle de chaque combat d’équipe en fin de partie. C9 a terminé le match juste après le combat d’équipe avec EG perplexe quant à la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas terminer le match.

Statistiques rapides



45:32

Victimes: 26-20

Tourelles 8-9

Médailles d’or: 82,9k – 82,3k

Dragons: 4-3

Barons: 0-2

Deuxième partie

Ce deuxième match de la série a commencé beaucoup plus calme que le premier sans rien de fou au niveau un. Cependant, avec des champions avec beaucoup de choix et d’engagement, le jeu devait devenir fou rapidement. Avec Blitzcrank et Twisted Fate, C9 a réussi deux attaques décisives sur Svenskeren et Goldenglue botside, leur permettant une avance en or et le premier dragon. Cette avance a continué à s’accumuler alors que C9 a assuré le héraut de la faille dans un kill à 3 sur Cassiopeia de Goldenglue dans la voie médiane à 10 minutes. Le seul espoir que EG semblait avoir en début de partie était Huni brûlant le flash solo de Licorice avec un combo Ornn propre à 11 minutes.

EG a continué à tenter de contester le contrôle du jeu par C9, mais avec peu de succès, il s’est soldé par un déficit en or de 5k à 15 minutes, chaque couloir perdant à tous les niveaux. Cependant, C9 s’est senti généreux et avide d’un port sur la tour centrale intérieure d’EG, provoquant la mort de Nisqy et Blaber pendant que Mountain Drake était en vie. EG est capable de sécuriser le Mountain Drag, la seule chose qui semble se dérouler dans ce jeu. C9 a précipité le baron à 20 minutes et EG a contesté dans l’espoir d’arrêter la boule de neige de C9, EG commence le combat avec un solide Or ultime, mais Kalista est toujours en mesure de sécuriser le baron. EG est capable de tuer la plupart des C9, mais juste au moment où les choses allaient tourner en faveur d’EG, Licorice débarque un énorme combo de tonneaux tuant EG et stoppe les tentatives d’EG de revenir dans le jeu.

Le jeu a commencé à entrer dans une accalmie, mais EG hésitait sous la pression de la pression globale de Twisted Fate et Gangplank, les obligeant à démarrer le Baron à 28 minutes. Le combat avait d’abord l’air coles, mais Cassiopeia de Goldenglue n’a pas pu décrocher un ultime assez gros pour surmonter le déficit dans lequel EG était. C9 sécurise le baron et clôt le match grâce à l’inhibiteur du bas.

Statistiques rapides



30:45

Victimes: 9-18

Tourelles 2-10

Médailles d’or: 51,1k – 64,6k

Dragons: 2-3

Barons: 0-2

Troisième match

Troisième match, C9 a de nouveau autorisé l’accès à Twisted Fate, cependant, Goldenglue cherche à mettre un terme à Twisted Fate avec Lucian sur la voie médiane. Des escarmouches mineures se produisent sur la carte, mais juste autour de 5 minutes, la carte a explosé avec le premier sang sur Huni avec EG remportant le combat 2v2 dans la voie supérieure. C9 rebondit à 6 minutes avec un ultime Twisted Fate sur Senna dans la voie du bas, mais dans l’escarmouche suivant Huni déambule en gagnant EG une escarmouche dans la rivière botside. EG continue la boule de neige au début avec Huni et Svenskeren prenant le contrôle de la jungle botside de C9 dans un combat intense menant à Svenskeren réclamant un double kill.

C9 contre-attaque au milieu du match avec des tirs répétés sur Huni utilisant l’ultime de Twisted Fate, ce qui ralentit le jeu alors que l’or commence à s’équilibrer. C9 continue de prendre des gens dans la voie médiane avec leurs ultimes donnant à Bang sa deuxième mort du match sur Senna. EG continue de se débattre en milieu de partie, incapable de faire correspondre le rythme de jeu rapide des C9, les faisant se faire prendre un par un.

EG sécurise le troisième dragon les amenant au point d’âme, mais perd trois de leurs membres dans le processus. C9 se transforme en baron, mais à la dernière seconde, Svenskeren se faufile dans le baron et le vole alors qu’il tombe à 400 HP. Alors qu’EG regarde le groupe pour commencer sa poussée de baron, Zeyzal se fait prendre en train de tenter de sécuriser la vision, ce qui bloque le jeu car EG est incapable de pousser avec leur baron. Alors que EG cherche à se regrouper à nouveau, Nisqy’s Twisted Fate trouve que Bang’s Senna a conduit EG à être effacé par C9 tout en permettant à C9 de refuser le soulpoint d’EG. C9 est capable d’obtenir le baron à 29 minutes, ce qui conduit à C9 planant avec une avance d’or de 10k. C9 nettoie un autre combat leur permettant de se terminer par une poussée de baron dans une victoire 3-0 contre EG.

Statistiques rapides



30:59

Victimes: 15-30

Tourelles 3-9

Médaille d’or: 53,1k – 63,8k

Dragons: 3-1

Barons: 1-1

Le post LoL: Récapitulatif des séries éliminatoires LCS – Cloud9 VS EG est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.