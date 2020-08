Les plans de l’Overwatch League pour la grande finale ont été révélés avec une date officielle du 8 au 10 octobre.

Le 10 octobre, défendez l’avenir 🏆 Le décor est planté, marquez vos calendriers pour la grande finale # OWL2020 📅 En savoir plus sur nos plans d’après-saison ➡ https://t.co/YZeBSzDmCh pic.twitter.com/kWNnB4ZY2I – Overwatch League (@overwatchleague) 13 août 2020

La fin de la saison

Il y a quelques semaines, l’Overwatch League a défini le format des Playoffs 2020. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des petits détails entourant la grande finale étaient un mystère, et l’événement All-Stars était en suspens. Un article de l’Overwatch League expliquait en détail à quoi s’attendre avant la grande finale et l’événement All-Stars.

Les éliminatoires auront lieu du 3 au 13 septembre et la grande finale suivra le 8 octobre. Dans cet intervalle d’un mois, les deux meilleures équipes d’Amérique du Nord se rendront en Asie pour se loger. Jouer sur le même serveur est essentiel pour maintenir l’intégrité compétitive de la grande finale de l’Overwatch League. Compte tenu de l’état du monde, le maintien de l’accès aux permis de voyage peut être très difficile, surtout en dehors des États-Unis. Si la Ligue n’est pas en mesure de garantir les plans de voyage comme prévu, les deux finalistes de chaque région disputeront leur propre grande finale. Cela fait des mois que nous n’avons pas vu s’affronter les équipes d’Amérique du Nord et d’Asie, donc la grande finale sera un changement bienvenu.

Doublez l’action des étoiles

Dans l’intervalle d’un mois, il y aura encore des Overwatch pour divertir les fans. All-Stars Asia se déroule le 26 septembre et le 3 octobre, All-Stars: North America. Le vote pour les All-Stars est maintenant ouvert et les fans peuvent choisir quatre joueurs par rôle dans les deux régions. En fonction du vote MVP, les fans obtiennent tout le pouvoir cette fois et les 18 meilleurs joueurs avec le plus de votes participeront à l’événement All-Stars de leur région respective. Les événements All-Stars incluent le T-Mobile Talent Takedown, le tournoi Widowmaker 1v1 et le All-Star Game.

Les deux derniers week-ends de la saison sont à nos portes. Il est maintenant temps pour de nombreuses équipes de faire leurs preuves. En regardant les deux derniers tournois, les Dragons de Shanghai ne devraient avoir aucun problème à obtenir une place pour la Grande Finale. En Amérique du Nord cependant, le San Francisco Shock, le Philadelphia Fusion et le Paris Eternal ont maintenu une rivalité au coude à coude.

