À partir de septembre 2020, l’Université de Roehampton en Angleterre devrait offrir aux athlètes Esports une bourse de 1500 £. La bourse s’adresse exclusivement aux femmes dans le domaine de l’e-sport et c’est la première du genre en Europe.

L’université a été la première au Royaume-Uni à offrir toute sorte de bourse Esports, en 2018, et avec cette nouvelle initiative, elle cherche à améliorer la diversité et l’inclusivité de l’industrie de l’esport. Le programme est soutenu par un certain nombre de partenaires différents, notamment Special Effect, la National University Esports League et Women in Games.

Dans une partie du communiqué de presse annonçant la bourse, Marie-Claire Isaaman, PDG de Women in Games, a déclaré: «Women in Games accueille les bourses Women in Esports comme un geste très positif pour encourager davantage de diversité et d’inclusion dans l’esport. Nous souhaitons également la bienvenue à l’Université de Roehampton en tant que l’un de nos premiers ambassadeurs de l’éducation. »

La professeure Anna Gough-Yates, Provost, Université de Roehampton, a ajouté: «Nous sommes fiers d’être engagés et à l’avant-garde du développement des talents pour une industrie passionnante et émergente comme l’esport. La diversité et l’inclusion sont des valeurs tenues à la plus haute estime à l’Université de Roehampton et la bourse est un autre exemple de la façon dont nous mettons cela en œuvre dans l’expérience des étudiants et les activités parascolaires qui leur sont offertes.

Julie Cwierz, une diplômée en droit qui a été la première personne au Royaume-Uni à gagner l’une des bourses Esports de Roehampton, a également soutenu le programme. «La bourse Roehampton Esports m’a permis non seulement d’améliorer la configuration de mon ordinateur, mais aussi de perfectionner mes compétences de jeu grâce à des séances de coaching.»

«J’ai été engagé au sein de la société e-sport et j’ai participé à de nombreux tournois, tels que NUEL. La bourse a lancé ma carrière dans l’esport et je joue maintenant pour Absolved Female, la célèbre équipe d’esports basée au Royaume-Uni. Je suis sûr que le La nouvelle bourse Roehampton Women in Esports permettra à beaucoup plus de joueuses de profiter des opportunités qu’offre l’Université de Roehampton. »

Parallèlement à l’argent, les bénéficiaires de la bourse feront partie d’un programme de mentorat, de stages et seront aidés à forger ces contacts importants dans l’industrie.

Une cerise supplémentaire sur le sundae se présente sous la forme de l’Esports Arena de Roehampton (photo), qui est emballée jusqu’aux chevrons avec des PC de jeu haute puissance, des moniteurs 240 Hz et des périphériques de jeu professionnels, tous fournis par Zowie.

Pour plus d’informations sur la bourse, cliquez ici pour consulter le site Web de l’Université de Roehampton.

