Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

05.08.2020 à 20h22

Madden NFL 21 aura un tout nouveau mode de jeu appelé « La Cour « , qui sera une sorte d’hommage aux jeux « d’arrière-cour » qui EA Sports l’habitude de faire avant. Selon ses développeurs, les joueurs pourront profiter d’un mode plus rapide, plus petit et plus adrénaline, avec des éléments d’arcade similaires à ceux de Rue NFL.

Les joueurs doivent créer un avatar, progresser dans un système d’expérience et de récompense et personnaliser leur apparence dans le « Zone de style« . Votre personnage jouera dans sa propre histoire en The Yard: Underground, qui est maintenant disponible dans l’application mobile de Madden NFL 21.

La cour et la cour: souterraine ils partageront l’inventaire, les progrès et la monnaie. Les jeux à l’intérieur La Cour ils s’adapteront aux règles que le joueur établit, autorisant les doubles passes, marquant des points pour certaines actions spécifiques et autres choses similaires.

Si tu dois jouer FIFA 20, et plus précisément le mode Volta Soccer, ensuite La Cour partagera des éléments très similaires. En bref, il s’agit d’un mode de jeu d’arcade pour les joueurs qui cherchent à se divertir rapidement sans passer beaucoup de temps sur la stratégie et l’alignement comme ils le feraient dans un match standard.

Madden NFL 21 sera disponible le 25 août pour PS4, Xbox One et PC.

Via: Polygone

Les employés de Blizzard s’organisent secrètement pour demander de meilleures conditions de travail

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon