Ce sera un jeu gratuit qui arrivera en 2021.

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont officiellement annoncé l’arrivée de la classe Nécromancien à Magic Legends, un titre en développement et qui arrivera libre un a PC, Xbox One et PlayStation 4 en 2021.

Le succès du nécromancien dépend de sa capacité à invoquer des créaturesComme le décrit le communiqué de presse officiel, «les joueurs qui choisissent la classe Nécromancien se trouveront dans un équilibre constant et délicat entre la vie et la mort. Le succès du Nécromancien dépend de sa capacité à invoquer des créatures, à les sacrifier à son profit. et éliminer les adversaires en leur infligeant des dégâts prolongés. Ses capacités clés incluent Siphon sinistre, une attaque de milieu de gamme qui draine la vie des ennemis pendant longtemps; il Se lever de la tombe, une capacité offensive secondaire qui attaque les ennemis et invoque deux squelettes; et le Âme brûlante, qui ralentit et inflige des dégâts au fil du temps aux ennemis proches. «

L’équipe de Magic Legends continue de mettre à jour le contenu du Action RPG basé sur le monde de Magic: The Gathering. Dans le jeu, les joueurs joueront le rôle de planeswalkers, de puissants sorciers capables de voyager entre les mondes pour vaincre une force ancienne.

Il reste encore quelques mois pour le faire, car la première alpha fermée du jeu a eu lieu très récemment.

