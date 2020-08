Il a fallu plus de deux ans, mais le légendaire et extraordinaire artiste martial Master Roshi est enfin arrivé à Dragon Ball FighterZ. Il rejoint une équipe qui ne cesse de s’agrandir, principalement avec différentes variantes de Goku, et peut enfin prouver pourquoi vous n’avez pas besoin du sang de Saiyan pour dominer sur le champ de bataille.

Arrivant le mois prochain, Maître Roshi sera disponible comme dernier combattant dans le Pass 3 de FighterZ. Malgré sa petite taille et le fait qu’il soit âgé de plusieurs centaines d’années, Maître Roshi est rapide comme l’éclair et sa capacité à contenir les vagues du mal va certainement perturber ses adversaires. Il est également assez maladroit. Au fur et à mesure que Dragon Ball Z progressait, Roshi devait surtout rester sur la touche tandis que des héros plus puissants comme Goku et Piccolo se chargeaient des combats proprement dits. Cependant, son entraînement a été inestimable dans les premières années de la série.

« il est temps pour le vieil ermite tortue de vous montrer comment se gagnent les batailles d’arts martiaux ». Maître Roshi est le troisième personnage de FighterZ Pass 3, et il suit à la fois Kefla et Goku Ultra Instinct. Vous pouvez voir Maître Roshi en action ci-dessous.

Master Roshi arrives to #DRAGONBALLFighterZ this September as DLC 3 for FighterZ Pass 3! It's time for the old turtle hermit to show you how martial art battles are won. https://t.co/LD5kGcJSLn pic.twitter.com/ADLM2RqMqu — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) August 16, 2020

Bien que la vidéo soit courte, elle nous donne un aperçu de Maître Roshi en action, avec son attaque de la vague de confinement du mal et sa bêtise emblématique.

Maître Roshi est le 41e personnage de Dragon Ball FighterZ, et il reste encore deux autres personnages inconnus dans le Pass 3 de FighterZ.

Dragon Ball FighterZ est sorti en 2016, et le soutien a été grand pour ce titre qui célèbre le monde de Dragon Ball. Dans notre revue de Dragon Ball FighterZ, nous avons dit : « entre les combos automatiques accessibles, les attaques de guidage et les entrées de commandes simplifiées, Dragon Ball FighterZ est une passerelle invitante dans le monde des jeux de combat pour les nouveaux venus – que vous soyez un fan de Dragon Ball ou non ».

Un ajustement de l’équilibre du jeu est en cours, ce qui devrait donner une chance au reste de la liste contre des monstres de haut niveau tels que Goku (GT) et Ultra Instinct Goku. Et en ce qui concerne les mises à jour d’eSports, le championnat national Dragon Ball FighterZ a été annoncé, qui devrait débuter en octobre 2020. Au moment de présenter le prochain personnage DLC du jeu, une toute nouvelle bande-annonce a été diffusée pour présenter les nouvelles que tout le monde attendait. Maître Roshi viendra enfin à Dragon Ball FighterZ avec sa vague de confinement du mal et tout cela en septembre. Et lors du prochain show de Dragon Ball FighterZ qui aura lieu le même mois, nous aurons tous droit à un showcase de gameplay pour le légendaire maître d’arts martiaux de Goku et Krillin.

Il nous reste maintenant deux autres personnages pour le contenu de la saison 3 de Dragon Ball FighterZ. Croisons les doigts pour que les deux derniers emplacements de la liste DLC soient attribués à Toppo et Omega Shenron. Et on ferait mieux de se procurer de nouvelles scènes, Arc System Works ! Il est plus que temps de jouer tous ces combats intenses en 3v3 sur la scène du Tournoi de puissance.