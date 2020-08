Alors que The Batman est sur le point de confronter son héros titulaire à un casting de méchants, il semble que Bane ne sera pas l’un d’entre eux – ou du moins, s’il l’est, il ne sera pas joué par Dave. Bautista.

Suite à des spéculations répandues selon lesquelles Bautista serait choisi pour jouer Bane dans le prochain film Batman – y compris un tweet du lutteur devenu acteur au bureau de Warner Bros étiqueté # DreamChaser – Bautista a mis fin aux rumeurs une fois pour toutes.

Tel que rapporté par Collider, Bautista a répondu au tweet d’un fan demandant s’il « pourrait, devrait être, pourrait » jouer à Bane dans Le Batman face à son héros improbable, Robert Pattinson. Dans un tweet terriblement court, Dave Bautista a simplement répondu: « Malheureusement ce n’est pas le cas. J’ai fait de mon mieux. »

L’acteur est très apprécié dans le domaine des films de bandes dessinées pour son rôle de Drax dans la série Marvel’s Guardians of the Galaxy et tous ses différents croisements. Bautista a déjà exprimé son intérêt à entrer dans le côté de DC de l’entreprise, y compris la prochaine suite / redémarrage du réalisateur des Gardiens James Gunn.

Le Batman est l’un des films qui a été stoppé par la pandémie COVID-19, et sa date de sortie a été repoussée de quatre mois à octobre 2021 – même si on ne sait pas encore si la production respectera cette date limite. Bien que The Batman ait reçu le feu vert pour reprendre la production, le tournage n’a pas encore commencé.

