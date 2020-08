Bandai Namco a indiqué que le jalon avait été atteint avant que le jeu n’arrive sur Xbox Game Pass.

Jeux supermassifs, les créateurs de Until Dawn, ont de la chance. Quand va-t-il s’accomplir un an à partir de la sortie de The Dark Pictures: Man of Medan, Bandai Namco a annoncé que le titre dépassait le millions d’exemplaires vendus, réunissant toutes les plateformes. De plus, il a révélé que ce chiffre avait été atteint avant même que le jeu n’atterrisse sur Xbox Game Pass.

Man of Medan est le premier jeu de la projet ambitieux que Supermassive Games a en main avec la série Les images sombres. Le studio veut faire une anthologie, qui a commencé avec ce titre et se poursuivra avec Little Hope (sortie prévue le 30 octobre). Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur les prochains épisodes, mais il est probable qu’à l’approche du lancement du nouveau jeu, nous saurons quelque chose du futur.

The Dark Pictures continuera avec Little Hope le 30 octobreAprès la bonne expérience avec Until Dawn, le studio a continué sur la voie de la terreur. Dans Man of Medan, tous les personnages jouables peuvent vivre ou mourir Tout au long de l’histoire. Il en résulte de nombreuses fins possibles et une grande rejouabilité. Si vous n’avez pas encore goûté au titre et que vous possédez une Xbox One, rappelez-vous qu’elle est récemment arrivée sur Xbox Game Pass pour console.

Si vous avez plus envie de avoir peur, Tormented Souls, un jeu d’horreur inspiré de Silent Hill et Resident Evil, a été récemment annoncé. Vous pouvez également consulter notre top 10 des meilleurs jeux d’horreur modernes.

En savoir plus: Bandai Namco, Supermassive Games, Man of Medan, The Dark Pictures et Sales.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bandai-namco"]).setTargeting("genre", ["aventura","aventura-interactiva"]).setTargeting("game", ["the-dark-pictures-man-of-medan"]).setTargeting("url_sha1", "8c3d5a8dc1080ff785aa861b5122bb9b3f5ac7cf");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');