Manticore Games lance un concours, mettant les fans de D&D au défi de créer des jeux et des aventures dans leur plateforme Core pour un prix potentiel de 20 000 $. La société a annoncé le contexte jeudi matin, qui mettra au défi les joueurs de Dungeons & Dragons de créer des jeux et des aventures sur quatre thèmes: les forteresses, la nature sauvage, les avions élémentaires et les donjons omniprésents. Les créations doivent être réalisées dans Core, la nouvelle plate-forme de contenu généré par l’utilisateur (UGC) actuellement en Open Alpha.

Le concours se déroulera jusqu’au 6 septembre et tous les jeux et mondes explorables créés pendant le concours seront dévoilés et jouables lors d’un panel spécial de narration et de gameplay PAX Online. Jerry Holkins (Acquiusitions Inc.), Deborah Ann Woll (Relic & Rarities, Daredevil, True Blood) et d’autres révéleront et joueront les créations gagnantes et, selon l’annonce, «raconteront l’histoire de leurs aventures D&D les plus épiques en direct de l’intérieur de Core . » De plus, Manticore Games fera un don de 100 $ pour chaque inscription au concours, jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’organisme de bienfaisance Extra Life.

Pour aider les concurrents, Core a publié un nouveau cadre de concours D&D qui comprend des armes, des PNJ, un système de progression de niveau, des accessoires fantastiques et un modèle de donjon pour aider les gens à démarrer. L’UGC permet aux joueurs et aux créateurs de collaborer et de créer des mondes explorables connectés via des portails sans avoir besoin d’une expérience de développement de jeu préalable.

Vous pouvez en savoir plus sur le concours et Core sur le site officiel et le blog annonçant le concours, et regardez la bande-annonce ci-dessous. Pour vous inscrire à Open Alpha de Core, vous pouvez visiter CoreGames.com et suivre @CoreGames sur Twitter. Plus de détails sur le panel D&D PAX Online seront bientôt dévoilés.