Ces jours-ci, je vis vraiment la vie de Nintendo, mais reviens en arrière de trente ans et j’étais un enfant de SEGA Mega Drive. j’ai aimé Super Mario Bros.3, Chip ‘n Dale: Rangers de sauvetage, Chasse au canard et bien sûr le grand classique de Rareware, Battletoads et Double Dragon sur la NES de mon frère, mais étant donné le choix entre Mario ou Sonic à l’époque, ce n’était pas vraiment un concours. Un trop grand nombre de sauts mal synchronisés et de morts insensées aux pieds de Goombas m’ont laissé une préférence pour un saut de rotation automatique qui éliminait les ennemis sans que Mario ait besoin de précision en pixels.

Dans ces jeux Sonic originaux, je pouvais atteindre un état de flux accru traversant ses zones remplies de boucles de torsion; quand j’ai essayé la même chose dans un jeu Mario, j’ai inévitablement coupé une Koopa Troopa ou l’avant-dernière marche d’un escalier et je me suis arrêté. Ce sont des styles de plateforme différents, bien sûr, mais j’ai préféré la saveur SEGA.

Il faudrait beaucoup de temps avant que j’aie obtenu mon diplôme au-delà du 16 bits, et la cinquième génération battait son plein au moment de la mise à niveau. PlayStation était sur la scène depuis un moment et essayait des jeux comme Metal tordu, Die Hard Trilogy et Tekken 3 chez un ami a certainement rendu tentant. Je n’étais pas un grand fan des temps de chargement, même alors, mais c’était indéniablement un kit astucieux à côté de mon Mega Drive vieillissant.

La Nintendo 64 n’est arrivée au Royaume-Uni qu’en 1997, et malgré le bruit que les gens faisaient Super Mario 64, Je n’étais pas immédiatement à bord. Non, c’était un autre jeu qui m’a mis carrément sur la voie de Nintendo. En me promenant dans Comet (le détaillant britannique aujourd’hui disparu) lors d’un voyage en famille pour acheter un grille-pain ou un appareil aussi oublié depuis longtemps, j’ai aperçu une station de démonstration N64 à travers les rangées de grands réfrigérateurs-congélateurs. Il exécutait un jeu avec beaucoup de gris terne sur l’écran. Je me suis éloigné de mes parents avec un « Je vais juste regarder quelque chose … », je me suis dirigé vers le terminal et j’ai trouvé un petit enfant regardant l’écran tout en poussant sur l’étrange contrôleur à trois volets de la console.

Qui savait que des poursuites à vie pouvaient naître dans de tels endroits, hein? Mon Comet local à l’époque avait encore une signalisation des années 70 (ou ce qui lui ressemblait), pas ce logo branché et pop des années 2000.

Le jeu était GoldenEye 007, et le gamin explorait le niveau d’ouverture «Dam», non pas que je le savais à l’époque – je ne verrais même pas le barrage lui-même ce jour-là. Un gardien attentif a regardé le petit Timmy pousser le stick analogique gris et bégayer dans l’espace 3D. Il a fait face au mur, a tourné un peu à gauche, s’est agité contre le béton pendant que son pistolet tournait, tournait un peu à droite, en mélangeait encore … et ainsi de suite.

Cela a duré plusieurs minutes, le PP7 noir disparaissant et réapparaissant alors que l’enfant appuyait sur des boutons aléatoires essayant de trouver la gâchette; Bond a passé beaucoup de temps à examiner le sol et le ciel ce jour-là. J’ai attendu patiemment, jetant des regards polis à l’adulte et essayant de le mettre dans l’embarras pour qu’il «laisse cet autre garçon aller». Finalement, mon rival a été chassé et j’ai mis la main sur cet étrange contrôleur pour la première fois.

Je voudrais dire que j’ai pris le jeu instantanément, mais la réalité était que je n’étais pas beaucoup mieux que le vieux Timmy No-Trigger. J’ai réussi à trouver au moins le bouton «Z», mais dans les 90 secondes qui ont précédé mon retrait, je ne me souviens pas avoir vu un seul garde. Je n’ai jamais dépassé la zone d’ouverture, mais je savais une chose: je devais avoir ce match.

il promettait une expérience Bond qui capturait non seulement l’action et les explosions, mais une autre facette importante du personnage: la sophistication

GoldenEye (le film) était sorti depuis plus d’un an à ce moment-là, et je me souviens avoir été très impressionné par cela. Rien de ce que j’avais vu ou joué sur cette station de démonstration ne ressemblait beaucoup au film – Pierce Brosnan ne passe pas la moitié du film à tendre le cou vers le ciel tout en mitraillant contre un mur de béton – mais à partir de ces moments très d’ouverture, il a promis un Expérience Bond qui a capturé non seulement l’action et les explosions, mais une autre facette importante du personnage: la sophistication.

Le mouvement en GoldenEye était élégant et précis. En tenant « R » pour remonter le réticule, ciblez soigneusement les gardes et voyez-les reculer de manière réaliste à partir de tirs incroyablement réfléchis et sophistiqués, en particulier par rapport au FPS avec lequel j’avais passé le plus de temps: CONDAMNER. Le mouvement y était également fluide, mais la visée consistait à affronter un ennemi et à écraser «Ctrl». DOOM était indéniablement amusant mais c’était un instrument contondant; GoldenEye s’est immédiatement senti comme une arme élégante, pour un âge plus civilisé. Même en me trompant sous cette tour de garde initiale pour la première fois, je pouvais sentir le potentiel de ce jeu.

Finalement, j’ai eu un N64 avec Lylat Wars (Star Fox 64) et un gros Rumble Pak. J’ai vite rattrapé Super Mario 64 et j’ai passé le matin de Noël 1998 à explorer la forêt magique de Kokiri. D’autres délices inattendus ont suivi aux côtés des grands jeux évidents qui ont confirmé que j’avais définitivement fait le bon choix: des jeux comme Banjo-Kazooie, ISS 64, Snowboard Enfants, Escadron de voleurs, F-Zéro X, Snowboard 1080º, tous les classiques sur lesquels je suis tombé par hasard à la fin des années 90, et des jeux que j’aurais probablement complètement manqués sans une rencontre fortuite dans une comète.

Tant de souvenirs.

Un enchevêtrement de droits et de problèmes de licence empêche le jeu d’obtenir une réédition officielle, bien qu’il se soit rapproché au moins une fois. Malheureusement, l’impressionnant (et non officiel) projet GoldenEye 25 visant à remasteriser le jeu sur du matériel moderne a été fermé par les détenteurs de droits Bond MGM / Danjaq plus tôt dans la journée, et bien que l’équipe envisage de canaliser son travail vers un autre projet, le jeu de Rare semble prêt à rester. en autorisant le purgatoire dans un avenir prévisible. Qu’un jeu aussi célèbre et influent que GoldenEye n’ait pas été réédité depuis près de 23 ans est pratiquement inconnu.

On peut soutenir (et peut-être à juste titre) que cela ressemble à beaucoup d’un vieux film de Bond: un dinosaure, une relique de la guerre des consoles

C’est peut-être ainsi que cela devrait être. GoldenEye a plus de sens sur le matériel d’origine, avec ce contrôleur, avec ce stick analogique grêle. Sans doute (et peut-être à juste titre), cela ressemble à beaucoup d’un vieux film de Bond: un dinosaure, une relique de la guerre des consoles; debonair en son temps avec une attitude et une finesse qui fonctionnent dans ce contexte, mais ce n’est pas un bon choix pour le monde moderne. Son comportement désuet soulèverait probablement les sourcils ou causerait une véritable gêne ces jours-ci. Le problème est que, malgré plusieurs efforts de la part des développeurs vétérans de GoldenEye, il n’y a jamais rien eu d’autre qui ait frappé la place comme le cocktail original de Rare.

Timesplitters était super, mais ce n’était pas Bond. Sombre parfait, Le suivi spirituel de Rare, était certes impressionnant mais cela n’a jamais fonctionné pour moi au même niveau. Intellectuellement, j’ai apprécié tout ce qu’il a ajouté, mais un peu comme Banjo-Tooie par rapport à son prédécesseur, le jeu a poussé le matériel au point de rupture et s’est senti un peu trop ambitieux pour son propre bien. Le multijoueur avait tellement plus d’options – et de robots! – mais malgré la magie technique, GoldenEye se sentait équilibré et déterminé là où Perfect Dark était gonflé et large. Des années de navigation dans les menus (ah, ces sons de classement!) À une vitesse fulgurante m’ont permis de mettre en place une série de Vous ne vivez que deux fois> Bunker> Armes puissantes ou Permis de tuer> Installation> Pistolets plus rapide que vous pourriez dire Sight ON Auto-Aim OFF (toujours). Honnêtement, je ne me souviens pas avoir joué au multijoueur de PD plus d’une poignée de fois.

Une image du niveau de surface du projet GoldenEye 25 au look incroyable (et maintenant malheureusement glacé). Regardez-le!

Nul doute que le timing de GoldenEye était la clé. Le jeu de liaison a peut-être manqué le lancement du film, mais il est arrivé au point parfait pour moi, tout comme le N64 lui-même. Après des années de jeu Mega Drive, j’étais prêt pour un grand saut en avant et GoldenEye a fourni exactement cela. Le passage sismique à la 3D est un saut générationnel que les nouvelles consoles ultérieures ne pourront jamais espérer rivaliser. De nos jours, nous avons tendance à tempérer les attentes et nous nous appuyons souvent sur l’excellent travail d’experts technologiques tels que Digital Foundry pour mettre en évidence les améliorations granulaires et subtiles offertes par les dernières et les meilleures du jeu. Même les progrès impressionnants peuvent être difficiles à repérer dans les bandes-annonces rapides sur des flux de faible qualité visionnés sur des écrans et des téléphones inférieurs à 4K.

La N64 obtient parfois une mauvaise réputation en tant que console qui a marqué pour la première fois le déclin de Nintendo après l’ère halcyon 16 bits, mais en tant que première console Nintendo (domestique), elle occupe une place particulière dans mes souvenirs de jeu. En fait, je prendrais le contrôle de la SNES n’importe quel jour, et tout se résume à un seul match. Mario et Zelda ont peut-être défini les genres sur N64, mais GoldenEye aussi, et c’est Bond qui m’a fait sortir du froid.