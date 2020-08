Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les fans de terreur psychologique avaient déjà une raison d’acheter la PlayStation 5, car le titre Martha is Dead, une proposition intéressante de ce genre, au début de l’année il a été annoncé qu’elle serait disponible sur cette plateforme et profiterait de son réalisme pour offrir une expérience terrifiante . Jusqu’à présent, nous ne savions pas grand-chose de ce projet, mais il y a quelques heures, plusieurs minutes de gameplay étaient présentées et il était frappant qu’il n’apparaisse plus sur PlayStation 5, mais sur Xbox Series X.

Comme l’a commenté le développeur LKA dans le PlayStation Magazine officiel UK (via reddit) il y a quelques mois, Martha is Dead profiterait de plusieurs fonctionnalités de la nouvelle console Sony, telles que le SSD, le ray tracing, la texture et en général tous les puissance du système.

Cependant, LKA et le distributeur Wired Productions ont partagé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce et un gameplay de plusieurs minutes pour Martha is Dead, un nouveau titre d’horreur psychologique qui avait déjà été annoncé pour PlayStation 5 et PC, mais révélé aujourd’hui via IGN. Il arrivait sur Xbox Series X et les fans ont noté que rien n’était mentionné sur la version PlayStation 5.

Certains pourraient penser que la bande-annonce ne montrait peut-être que le logo de la nouvelle plate-forme sur laquelle elle sera disponible, mais apparemment le projet ne verra pas le jour sur PlayStation 5, du moins pour la première, depuis le compte officiel du jeu en Twitter fait uniquement référence à la Xbox Series X et au PC. On ne sait pas s’il s’agit d’un accord exclusif avec Microsoft ou si l’étude ne cherchait que la puissance de la nouvelle console de cette société; Jusqu’à présent, le développeur n’en a pas parlé, les fans ne peuvent donc que spéculer sur les raisons.

Martha is Dead montre ses environnements sombres en plusieurs minutes de jeu

Les créateurs de jeux ont partagé 2 nouvelles vidéos via IGN. Le premier propose un look de près de 2 minutes sous la forme d’une bande-annonce à laquelle le joueur pourra faire face dans ce titre d’horreur.

Tous ceux qui sont restés désireux d’en savoir plus sur ce titre et ses environnements sombres pourront retrouver dans la seconde vidéo un gameplay prolongé de près de 15 minutes. Dans Martha is Dead, les utilisateurs pourront découvrir les environnements sombres fournis non seulement par une Toscane au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par celui qui survient après la perte d’un être cher.

Dans la perspective à la première personne d’une fille qui a perdu sa sœur jumelle, Martha, de manière mystérieuse après l’avoir trouvée sans vie au bord d’un lac, les joueurs se mettront dans la situation sensible de cette femme qui veut découvrir les secrets entourant la mort de sa sœur alors qu’elle affronte des traumatismes et des secrets qu’elle porte également.

Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce et de la bande-annonce de gameplay? Ce que vous avez vu de Martha is Dead retient votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Pour le moment, il est confirmé que Martha is Dead fera ses débuts sur Xbox Series X et PC à un moment donné en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en consultant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2, 3