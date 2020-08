Arcade1Up a sorti de superbes armoires d’arcade, et ses dernières sont parmi les plus excitantes. La société a mis plusieurs nouvelles armoires en pré-commande, y compris celles qui sont dédiées à Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter et Mme Pac-Man. Toutes les armoires sortent cet automne et sont livrées gratuitement. Les fournitures sont limitées, donc si vous êtes intéressé par l’une de ces armoires, vous voudrez pré-commander à l’avance pour vous assurer d’en obtenir une.

Ces armoires sont les dernières annonces d’Arcade1Up. Marvel vs Capcom et X-Men vs Street Fighter font la chronique des croisements de jeux de combat de Capcom des années 90, tandis que Mme Pac-Man a le côté du jeu classique recouvert à la fois d’une armoire debout et d’une armoire de style cocktail assis. Les quatre machines sont disponibles en pré-commande maintenant.

500 $ (sort le 2 novembre)

L’armoire Marvel vs Capcom d’Arcade1Up comprend cinq jeux de combat différents: X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel Super Heroes: War of the Gems et Marvel vs Capcom. Tous les jeux, à l’exception de War of the Gems, proposent également un mode multijoueur en ligne via WiFi.

400 $ (sort le 14 octobre)

Le cabinet X-Men vs Street Fighter d’Arcade1Up propose certains des mêmes jeux que Marvel vs Capcom, tout en se concentrant principalement sur les X-Men. Les jeux inclus sont X-Men: Children of the Atom, X-Men contre Street Fighter, Marvel contre Capcom et X-Men: Mutant Apocalypse, ce dernier étant uniquement sorti sur la SNES. La meilleure partie est que cette armoire propose également un mode multijoueur en ligne pour Children of the Atom, X-Men vs Street Fighter et Marvel vs Capcom.

400 $ (sort le 14 octobre)

Le cabinet Mme Pac-Man Arcade1Up comprend l’un des plus grands classiques du jeu, Mme Pac-Man, ainsi que Pac-Mania, Pac-Man Plus et Galaxian. L’art de cette armoire est magnifique, avec les beaux bleus, roses et jaunes se réunissant dans l’art de l’armoire d’origine.

500 $ (sort le 15 octobre)

L’armoire Ms. Pac-Man Head2Head d’Arcade1Up imite l’apparence et la forme d’une ancienne armoire à cocktails, mais elle vous permet également de jouer contre vos amis avec des commandes de chaque côté. Il présente également un certain nombre de grands classiques: Mme Pac-Man, Super Pac-Man, Pac-Mania, Pac-Land, Galaga, Galaxian, Dig Dug et Dig Dug II.