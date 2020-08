Le président de la société japonaise souligne l’importance de maintenir l’intérêt pour le jeu.

Fans de super-héros merveille sont très proches de pouvoir profiter du nouveau jeu de Dynamique cristalline. Marvel’s Avenger sort prochainement 4 septembre pour PS4, Xbox One, PC et Google Stadia (plus tard pour PS5 et Xbox Series X). Le titre, comme vous le savez déjà, est érigé en jouer en tant que service (GaaS en anglais), il est donc important de le maintenir en vie.

Et donc ils croient aussi en Square Enix. Comme GamingBolt le raconte, dans un récent rapport financier, le président de la société japonaise, Yosuke Matsuda, dit qu’ils ont des attentes « très élevées » du jeu. Selon Matsuda, Marvel’s Avenger va au-delà des ventes de sortie, avec des plans pour ajouter du contenu « puissant » après le lancement, pour maintenir la viabilité commerciale.

« Puisqu’il s’agira d’un jeu en tant que service, nos opérations après la mise en ligne du match ils seront aussi la clé. Nous espérons générer enthousiasme autour du titre en publiant du contenu supplémentaire », a déclaré Matsuda.

La vérité est que le nouveau jeu Crystal Dynamics a été impliqué dans le controverse ces dernières semaines, avec les différents annonces contenu exclusif pour diverses plateformes. Bien sûr, le premier contenu qui correspond aux mots de Matsuda est l’arrivée de Hawkeye dans le jeu. De plus, les joueurs PS4 et PS5 recevront Spider-Man plus tard.

Ce soir prend fin La bêta ouverte gratuite de Marvel’s Avenger que Square Enix a publiée ce week-end, vous avez donc encore le temps d’essayer le jeu. Et si vous l’avez déjà essayé et que vous voulez en savoir plus sur l’univers Marvel, dans Jeux 3D Nous avons récemment parlé avec Laura Bailey, la femme qui exprime Black Widow.

