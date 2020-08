Pour de nombreux joueurs, ce fut une surprise d’apprendre que Spider-Man, le célèbre héros de Marvel, finirait faisant son arrivée chez Marvels Avengers en tant que personnage exclusif pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Un détail expliqué plus tard par l’étude puisque Sony détient actuellement les droits sur ce personnage à la fois pour emmenez-le au cinéma comme pour le monde des jeux vidéo.

Mais ce ne sera pas la seule exclusivité que l’équipe trouvera, mais une série de détails exclusifs pour les personnages ont été confirmés. Au moins temporairement. À travers une nouvelle bande-annonce, le titre a montré les costumes qui, pendant un mois, ne seront disponibles que pour Joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5, que vous pouvez voir dans la bande-annonce de cette actualité.

Avengers de Marvel | Square Enix

Le jeu est actuellement développé par l’équipe Crystal Dynamics, une équipe qui travaille sur donner vie aux héros les plus aimés des joueurs. Sa proposition est des plus intéressantes, notamment en invitant les joueurs à travailler en équipe pour vaincre les ennemis imposants pendant que nos héros, une fois de plus, tentent d’éviter le grand désastre.

Marvel’s Avengers sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. Il est actuellement dans sa bêta fermée pour les joueurs PS4, disponible uniquement pour ceux qui ont précommandé le jeu. Plus tard, à partir du 14 août, il sera également disponible pour les utilisateurs qui n’ont pas précommandé le jeu et pour ceux qui souhaitent profiter de cette grande action sur PC et Xbox One.