Petit à petit, le monde des jeux vidéo offre de plus en plus d’options de jeu, de nouvelles possibilités pour que les utilisateurs puissent profiter de leurs jeux indépendamment la plateforme sur laquelle ils se trouvent. C’est grâce au crossplay, l’une des fonctionnalités qui est progressivement devenue plus populaire parmi les joueurs. utilisateurs des différentes plateformes de jeux.

Par conséquent, de nombreux joueurs avaient des doutes quant à savoir si le prochain titre axé sur l’action des Avengers aurait cette possibilité. Une réponse que l’équipe Square Enix a finalement choisi de livrer à travers Une entrevue avec le portail Shaknews où ils ont mentionné que leur travail, Marvel’s Avengers, n’aura pas de jeu croisé au lancement.

Avengers de Marvel | Square Enix

Ils indiquent que le jeu croisé est une idée qu’ils aiment, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel ils travaillent actuellement. Sa sortie sera comme elle est, avec un jeu intergénérationnel. Les joueurs entrera en premier sur PlayStation 4 et Xbox One pour faire le grand saut vers Xbox Serires X et PlayStation 5. De cette façon, l’idée est que les joueurs peuvent prendre leur progression et sauvegarder la partie sur la console de nouvelle génération, même si pour cela nous avons l’absence de jeu croisé.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Une aventure incroyable qui apportera de grands défis aux joueurs et toutes sortes de tests pour ceux qui veulent avancer et profiter de la meilleure expérience possible. Bien sûr, dans une aventure où nous aurons l’opportunité de gérer notre héros préféré pour surmonter les différents combats.