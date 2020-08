La bêta de Les Avengers de Marvel débutera ce week-end pour tous ceux qui ont précommandé le jeu sur PlayStation 4. Cet événement ne ressemble à aucun autre, car c’est l’un des titres qui a suscité le plus d’attentes depuis son annonce.

Qu’est-ce qui a inspiré Crystal Dynamics et quelle est la place d’un jeu comme Marvel’s Avengers dans un décor dominé par l’univers cinématographique Marvel? Dans Explica.co, nous avons eu l’occasion de discuter avec Shaun Escayg, directeur de jeu chez Crystal Dynamics.

À ce stade du jeu, on sait que Marvel’s Avengers n’a aucun lien avec les films Disney. Le jeu Crystal Dynamics a une histoire originale influencée par les bandes dessinées et bien qu’il y ait quelques clins d’œil au cinéma, il n’est pas basé sur le MCU.

« C’est définitivement notre histoire originale, un monde original qui est basé sur tout ce que Marvel a fait. Nous avons 80 ans d’inspiration de la bande dessinée. Nous avons été influencés par les films parce qu’ils sont incroyables. »

Une des séries qui a eu le plus grand impact est Marvels, la bande dessinée d’Alex Ross et Kurt Busiek, qui regarde les super-héros en dehors de l’aura de bonté et de justice.

« Ce concept de voir les super-héros du point de vue des entités super dangereuses a résonné en moi. Je ne les ai jamais envisagés comme ça et ce n’est pas seulement cela. Pouvons-nous les remplacer et comment cela se passerait-il? Quels types de changements se produiraient et la science et la technologie qui sont nées 8 seraient de tout cela. «

Cette prémisse est également abordée dans Civil War, lorsque les super-héros sont distingués pour les dommages et la mort causés par leurs batailles. Dans le cas de Marvel’s Avengers, l’incident du jour A à San Francisco donne le ton au groupe pour se dissoudre et une nouvelle menace émerge.

Attirer des fans est un défi, tout comme les films d’il y a dix ans

Attirer ceux qui ne connaissent que les Avengers des films est un défi. Shaun Escayg se déclare fan de bandes dessinées et de films et met en exemple les débuts du MCU et les critiques du public.

« Je me souviens quand les premiers films sont arrivés et qu’il y avait eu beaucoup de contrôle. Les fans détestaient les personnages. Je pense que c’est un défi d’entrer dans l’histoire, dans le monde. Une fois que vous y entrez et comprenez la mission de Kamala (Khan) , vous commencez à oublier les autres versions de The Avengers. Il y a tellement de personnifications de The Avengers. Ceci est notre version, notre histoire originale et nous voulons aller plus loin et explorer ces 80 ans de bandes dessinées avec plus de héros et de méchants. »

L’arrivée de nouveaux super-héros et méchants Cela se passera par le biais de l’Initiative Avenger, une stratégie de contenu Square Enix dans laquelle Hawkeye fera ses débuts. Le jeu présentera également des personnages exclusifs comme Spider-Man apparaissant sur les consoles Sony.

Bien que les détails soient rares, Shaun nous a dit que Ils prévoient non seulement d’amener des super-héros ou des méchants populaires, mais aussi des personnages sombres. Tant qu’ils donnent un sens à l’histoire du jeu, tout est possible.

La bêta de Marvel’s Avengers commence aujourd’hui pour les utilisateurs de PlayStation 4 qui ont précommandé le jeu, qui auront l’occasion de jouer à plus de 20 missions multijoueurs ou en solo et d’avoir un premier aperçu de la version finale.

Dans les semaines à venir, il sera ouvert à ceux qui ont un PC Xbox One ou Windows, se terminant par une bêta ouverte datée du 21 août. Le jeu sera disponible le 4 septembre sur PS4, Xbox One, Windows PC et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.

L’article «Marvel’s Avengers» et le défi complexe d’attirer les cinéphiles ont été publiés dans Hypertext.