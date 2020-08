Par Stephany Nunneley,

Mercredi 12 août 2020 20h37 GMT

Marvel’s Avengers arrive sur PC et vous voudrez savoir si votre système l’exécutera.

Les spécifications minimales et recommandées pour Avengers de Marvel ont été annoncés avant la version bêta du jeu sur PC.

La version PC du jeu propose un pack de textures haute résolution de 30 Go en option, il prendra en charge des résolutions ultra-larges et des configurations multi-moniteurs.

Il comportera également une fréquence d’images déverrouillée pour prendre en charge un gameplay de 144 Hz sur des systèmes capables, vous pouvez également vous attendre à des commandes de clavier et de souris configurables avec diverses options de personnalisation.

Vous pourrez également basculer entre l’utilisation d’un contrôleur ou d’un clavier / souris. Si vous utilisez un contrôleur, vous pouvez également personnaliser entièrement la disposition de la configuration à votre guise.

Spécifications du PC Marvel Avengers

Le minimum

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

CPU: i3-4160 ou équivalent AMD

8 Go de RAM

NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (min 2 Go de RAM vidéo)

DirectX 12

75 Go d’espace disque dur

conseillé

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i7 4770K, 3,4 Ghz ou AMD Ryzen 51600, 3,2 Ghz

16 Go de RAM

NVIDIA GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 480, 8 Go.

DirectX 12

Espace SSD de 110 Go

La bêta de précommande pour Steam a lieu du 14 au 16 août. La bêta ouverte aura lieu du 21 au 23 août pour tous les joueurs Steam.

Pour plus d’informations sur la version bêta de Marvel’s Avengers, assurez-vous de consulter notre page pratique sur le testeur.

