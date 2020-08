Les joueurs ont déjà commencé leur compte à rebours pour voir la grande action des Avengers de Marvel. Les héros de bandes dessinées les plus appréciés reviennent avec beaucoup de force dans le monde des jeux vidéo, bien qu’ils préparent encore leurs grandes surprises. Mais si nous aurons bientôt l’occasion de profiter d’une session de test spectaculaire, la surprise est venue avec une nouvelle fuite.

Un utilisateur de Reddit a partagé un message sur le forum indiquant que Joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 ils pourraient avoir un héros inattendu. Comme mentionné, il s’agirait de Spider-Man, le personnage protagoniste de l’une des exclusivités Sony les plus exclusives des joueurs et qui pourrait être invité à participer à cette grande action en exclusivité.

On savait qu’il y aurait une sorte de surprise pour les joueurs de Sony, même si pour le moment on n’avait pas mentionné lequel de ces derniers serait. Bien sûr, pour le moment cela n’a pas été fait pas de confirmation officielle, il faudrait donc attendre que la société elle-même révèle ces informations, peut-être pendant la bêta ou un peu plus près du lancement du titre.

Marvel’s Avengers prépare son arrivée pour le 4 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Bien sûr, tout au long de ce mois, nous aurons l’occasion de tester sa grande action grâce à la bêta, qui débutera le 7 août Tout d’abord pour les joueurs PlayStation 4 qui ont réservé le jeu.