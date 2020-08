Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des jeux vidéo de super-héros les plus ambitieux de ces dernières années est Marvel’s Avengers, car il rassemblera les personnages les plus populaires de la bande dessinée. Sony le sait et pour fournir plus de contenu aux utilisateurs de leurs consoles, a conclu un accord exclusif avec Marvel qui garantit un contenu exclusif pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Les extras ne seront pas limités à Spider-Man, mais il y aura aussi beaucoup de DLC gratuits qui seuls les joueurs de la marque l’apprécieront lors de son lancement et pour le montrer, Sony a partagé une vidéo.

Pour commencer, sachez que la Bêta sera disponible avant sur PlayStation 4, la période a déjà commencé et se terminera le 9 août, mais pour en profiter il est nécessaire de mettre le jeu de côté sur cette plateforme. Mais si vous ne l’avez pas mis de côté, ne vous inquiétez pas, tous les joueurs de cette marque pourront profiter de la bêta le week-end prochain, du 14 au 16 août. Les joueurs Xbox One et PC pourront également profiter de la bêta, mais un peu plus tard.

Obtenez plus tôt de nombreux contenus gratuits de Marvel’s Avengers sur PlayStation 4

Ce n’est pas tout, les joueurs qui achètent le jeu près de la première pourront profiter d’une expérience plus robuste, car des défis communautaires seront disponibles qui auront lieu chaque mois et seront exclusifs pendant 1 an aux consoles PlayStation, car l’accord prendra fin jusqu’à le 4 septembre 2021.

Les tenues légendaires sont une autre exclusivité temporaire. Ces modules complémentaires seront disponibles sur le PlayStation Store 30 jours avant le lancement sur d’autres plates-formes. Parmi les tenues figurent Solaris pour Iron Man, Saboteur pour Black Widow, Royal Aesirian pour Thor, Battle Suit pour Mme Marvel et la tenue de champion pour Hulk, et vous pouvez les voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Enfin, PlayStation se souvient que Spider-Man arrivera exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2021. Il est important que vous sachiez que, contrairement aux exclusivités précédentes, celle-ci ne sera pas temporaire, donc si vous voulez jouer en tant que super-héros arachnide, vous aurez que d’obtenir le jeu sur PlayStation 4 ou PlayStation 5.

Quelle exclusivité Sony vous intéresse le plus? Achèterez-vous le jeu sur PlayStation pour pouvoir jouer avec ce personnage? Dites le nous dans les commentaires.

Face au mécontentement suscité par l’accord exclusif avec Sony, le développeur du jeu, Crystal Dynamics, a déclaré que Sony avait le droit de faire tout ce qu’il voulait avec Spider-Man. La bonne nouvelle pour les utilisateurs d’autres plates-formes est que, mis à part les exclusivités mentionnées ci-dessus, il n’y aura plus de personnages qui viendront dans le jeu de cette façon.

Marvel’s Avengers fera ses débuts le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Le jeu est également confirmé pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Vous pouvez trouver plus d’actualités à ce sujet en consultant son onglet. Si vous souhaitez savoir comment se déroule la bêta, nous vous invitons à lire cet article.

