Peaky Blinders: Mastermind est toujours d’actualité. Et, si il y a seulement quelques heures nous révélions une partie de son processus créatif avec une vidéo « en coulisses », nous avons maintenant du matériel nouveau et intéressant que vous ne pouvez pas manquer si vous êtes intéressé par ce jeu.

Peaky Blinders: Mastermind, un titre d’énigmes, d’aventures et de plans directeurs qui suit l’histoire de sa célèbre série homonyme primée, est maintenant parmi nous, disponible à l’achat dans le Nintendo Switch eShop. Et à l’occasion de sa sortie, du nouveau matériel continue de sortir. Maintenant, après l’avance mentionnée précédemment, nous obtenons un nouveau et vaste gameplay d’environ 30 minutes de durée axée sur nous faire connaître les premières barres du jeu du titre de Curve Digital et du développeur FuturLab. Ensuite, nous vous laissons la vidéo en question:

Voir également

Peaky Blinders: Mastermind est maintenant disponible en téléchargement via l’eShop, comme indiqué par son onglet respectif, avec une réduction de 20% jusqu’au 9 septembre prochain qui le laisse à 19,99 €. Avez-vous l’intention de l’obtenir? Nous vous attendons sur notre chaîne officielle sur Discord pour discuter de cela et de nombreux autres sujets actuels sur les jeux vidéo, ou autre!

La source

en relation