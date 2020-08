Fin avril, et en raison de la tendance actuelle à faire des adaptations de jeux vidéo de la série la plus célèbre du moment, on parlait déjà de Peaky Blinders: Mastermind, un titre d’énigmes, d’aventures et de plans directeurs qui, suivant le scénario de sa série homonyme et comme nous l’avons annoncé plus tard, devrait arriver sur Nintendo Switch le 20 août 2020.

Et est-ce que Curve Digital, développeur britannique indépendant responsable de Peaky Blinders: Mastermind (titre inspiré de la célèbre série créée par Steven Knight), vient de publier une nouvelle vidéo liée à ce travail. Il vidéo, qui dure un peu plus de 6 minutes, nous montre «Dans les coulisses»Le processus créatif du jeu en question. Ensuite, nous vous laissons avec ce matériel afin que vous puissiez faire face à la dernière étape de sa sortie imminente avec tout le matériel publié à ce jour.

Que pensez-vous du matériel présenté à ce jour de Peaky Blinders: Mastermind? Voulez-vous vous en procurer? Heureusement, demain 20 août, date de son lancement sur l’eShop Nintendo Switch, nous pourrons nous mettre dans la peau de Tommy Shelby, Arthur ou tante Polly dans leur quête pour devenir le gang de gangsters de rue le plus important de tous. le territoire.

