Lors du panel pour The Batman à DC FanDome, le réalisateur Matt Reeves a discuté de sa prochaine série télévisée Gotham City, qui arrive sur HBO Max. Au cours de ce panel, nous avons également eu la première bande-annonce du film Batman.

Alors qu’il y avait déjà une série télévisée qui a eu lieu dans le terrain de jeu du Caped Crusader, Fox’s Gotham, la nouvelle émission de Reeves ressemble plus à la série de bandes dessinées Gotham Central de Greg Rucka et Ed Brubaker. « Je veux dire, pour moi, l’idée de ceci était une histoire dans laquelle Gotham a le genre de profondeur de la corruption », a expliqué Reeves pendant le panel. « Et puis l’idée que nous pourrions réellement faire une série qui va plus loin dans un aspect de celui-ci, qui dans ce cas est le service de police corrompu et les rouages ​​corrompus de la ville. »

Reeves est accompagné d’un écrivain très chevronné qui convient parfaitement. « Terence Winter est comme un écrivain incroyable, donc l’idée que nous l’avons amené à faire cela, je veux dire, est littéralement un rêve », a déclaré Reeves.

Avant son rôle dans la série à venir, Winter était écrivain sur The Sopranos et Boardwalk Empire de HBO, il est donc un produit éprouvé lorsqu’il s’agit d’écrire des séries policières convaincantes.

La série HBO Max aura lieu avant le film The Batman. «Et l’idée est que nous retournons à la première année, et la première année est le début de l’émergence, c’est la première apparition de ce justicier masqué qui commence à déstabiliser la ville, et vous commencez à voir l’histoire à travers le point de vue de ces derniers. des flics corrompus et un en particulier », a expliqué Reeves. « L’histoire est en fait une bataille pour son âme. »

Reeves a poursuivi en disant que la corruption dans la ville remonte à des années, et bien que cette émission puisse toucher des choses que nous avons pu voir dans les bandes dessinées dans le passé, c’est quelque chose de nouveau, et cela entrera dans des détails qu’ils ne pouvaient pas entrer pour le long métrage. Cependant, il faudra probablement un certain temps avant que nous puissions voir cette nouvelle émission de télévision Gotham, car il est encore tôt dans la phase de pré-production.