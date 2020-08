Il y a des jeux qui, dès qu’ils sont annoncés, créent une grande attente à un niveau général, que les utilisateurs ont hâte d’être mis en vente pour pouvoir y mettre les dents. La même chose est arrivée à Devolver Direct, l’événement en ligne de Devolver Digital, qui a eu lieu il y a quelques mois. Dans cet événement plusieurs jeux ont été présentés comme RUINER, Carrion ou le jeu du moment, Les gars de l’automne. Vous tous qui lisez cette actualité connaissez sûrement Fall Guys, et c’est que le jeu développé par la société britannique Mediatonic, est un succès de masse, et ce n’est pas pour moins, puisque ce jeu mélange le genre Battle Royale avec le émission télévisée mythique «Yellow Humor», qu’est-ce qui peut mal tourner?

Fall Guys sur d’autres plateformes?

Actuellement, Fall Guys est uniquement sur Steam et PS4. Cependant, nombreux sont déjà ceux qui demandent leur sortie sur d’autres plates-formes, y compris la Nintendo Switch, évidemment. Eh bien, sur le site Mediatonic, dans une section sur les questions et réponses à l’entreprise, un utilisateur leur demande s’il va lancer le jeu sur d’autres plateformes, ce à quoi l’entreprise répond:

– Est-il prévu de le publier sur Xbox ou Switch? – Pour commencer, Fall Guys ne sera disponible que sur PS4 et Steam. Nous serions ravis d’apporter le jeu sur d’autres plateformes plus tard. Veuillez nous faire savoir sur Twitter et Discord quelle plate-forme nous lancerons ensuite. Nous serions ravis de voir combien il y a de demande!

Eh bien, comme on le voit, les gars de Mediatonic sont prêt à nous lire à la fois sur son Twitter et sur sa chaîne Discord. Alors maintenant, vous savez, si vous voulez que le jeu du moment arrive sur Nintendo Switch, il suffit de le demander et nous croiserons les doigts pour qu’ils répondent à nos demandes.

