Voici quelques-uns des meilleurs héros Dota 2 auxquels vous pouvez jouer si vous êtes nouveau dans le jeu.

Dota 2 est souvent considéré comme l’un des plus grands esports au monde, c’est pourquoi il compte des millions de fans. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ne font que commencer, sachez que ce jeu peut être un peu intimidant.

Une fois que vous aurez appris les bases, vous devrez passer un peu de temps à déterminer quels héros travaillent pour vous. Cependant, il y a plus de 119 héros parmi lesquels choisir; ce qui signifie que ce ne sera pas facile.

Heureusement pour vous, nous avons élaboré ce guide pour présenter certains des meilleurs héros que vous pouvez choisir en tant que débutant. Nous avons inclus les cœurs et les supports afin que vous puissiez décider du type de héros que vous voulez jouer.

Crystal Maiden

CM est largement considéré comme l’un des héros de soutien les plus populaires du jeu. S’il est vrai qu’elle est vraiment fragile, Crystal Maiden est facile à jouer et peut beaucoup aider son équipe. C’est pourquoi c’est souvent le héros incontournable de la plupart des nouveaux joueurs qui souhaitent apporter leur soutien.

En plus d’être un puissant laner, ce héros est également capable de faire beaucoup de dégâts! Cependant, elle devra acheter au moins quelques articles avant cela car sinon, elle meurt assez vite.

Crystal Maiden est très populaire dans de nombreux combos de voies. Elle travaille bien avec Juggernaut et Slark, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tireur d’élite

L’un des héros les plus faciles que vous pouvez choisir dans la voie du milieu est Sniper. S’il est vrai que survivre avec ce héros n’est pas si facile au début, une fois que vous avez quelques objets, vous pouvez rester loin et tout endommager.

Outre le fait qu’il n’y a pas de compétences dont vous devez vous soucier, les deux sorts actifs de Sniper peuvent être utilisés avec peu ou pas d’effort. C’est pourquoi vous pouvez souvent voir des gens chercher ce héros.

Cependant, vous devez être conscient du fait que Sniper est extrêmement fragile. Cela signifie qu’il peut mourir très vite. alors regardez toujours ce qui se passe autour de vous.

Disjoncteur de l’esprit

Spirit Breaker est le prochain héros généralement considéré comme ami des noob. Ce héros a trois capacités actives, dont l’une est son ultime. Néanmoins, tout ce qu’il a à faire est de charger et de trouver la bonne cible pour être efficace.

En conséquence, c’est généralement le choix de choix pour la plupart des joueurs, surtout lorsqu’ils veulent s’amuser. Bien sûr, jouer à Spirit Breaker n’est peut-être pas la chose la plus intéressante au monde, mais le héros permet même aux nouveaux joueurs de Dota 2 d’être efficaces.

Roi Wraith

L’un des héros les plus puissants que vous puissiez choisir si vous n’avez aucune expérience du tout est Wraith King. Ce héros a toujours l’un des scores de victoire les plus élevés et c’est pour une raison. En raison de sa nature tanky et de ses dégâts incroyables, WK est un héros incroyable à avoir dans votre équipe.

Il a deux sorts actifs, dont l’un est un étourdissement à cible unique. Cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec lui à moins de continuer à mourir. Cependant, même si cela se produit, le héros a la réincarnation – ce qui signifie qu’il sera de retour.

La bonne chose à propos de Wraith King est qu’il fonctionne très bien aux côtés de nombreux héros. Donc, même si vous n’avez aucune idée des meilleurs combos Dota 2, vous pouvez toujours vous retrouver avec quelque chose de bien si vous optez pour WK.

assassin fantôme

Ce héros est vraiment similaire à Wraith King en termes de facilité et d’efficacité. Même si vous avez trois sorts actifs, vous en utiliserez principalement deux. Les deux sont super faciles. Le plaisir avec ce héros commence une fois que vous atteignez ce niveau six. Grâce à l’incroyable ultime, Phantom Assassin est capable de faire le plus de dégâts physiques dans Dota 2. Bien sûr, cela n’est possible que si vous avez les bons objets.

PA est l’un des héros de base qui peut être joué à la fois dans la voie de sécurité et au milieu. Donc, cela dépend du type de héros contre lequel vous devez jouer.

Ogre Magi

Ogre est l’un des meilleurs héros de soutien pour les nouveaux joueurs. Il est tanky, fait beaucoup de dégâts et possède également l’un des meilleurs buffs du jeu. Bien sûr, il peut être un peu ennuyeux au début, cela ne fait aucun doute.

Néanmoins, une fois que les combats d’équipe commencent à se dérouler, vous verrez rapidement que ce héros peut vraiment briller. Grâce à Blood Lust, Ogre Magi est une partie irremplaçable de certains combos qui se concentrent principalement sur les dégâts physiques.

Vipère

Le dernier héros que nous mettrons sur cette liste se trouve être l’un des mid laners les plus dominants du jeu. Bien que Viper puisse sembler compliqué au début, vous vous rendrez vite compte que ce n’est pas le cas une fois que vous l’avez choisi.

Ce héros est connu pour sa capacité à dominer complètement le laner ennemi. Cela signifie que vous devriez pouvoir gagner votre voie et faire beaucoup de dégâts au milieu de la partie. Malgré le fait que ce ne soit pas l’un des héros agricoles les plus rapides, Viper est toujours capable de déblayer les vagues, grâce à sa deuxième compétence.

Si vous venez de plonger dans Dota 2, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l’un de ces héros. Mais n’oubliez pas de lire au moins quelques guides avant de décider de jouer avec un héros. Il est vraiment important de connaître les bases, car cela vous aidera lorsque vous devrez jouer contre quelqu’un qui est meilleur que vous.

