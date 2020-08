C’est un nouveau mois, ce qui signifie que cet épisode de New Releases examine globalement le mois d’août. Il a des jeux sous licence comme Fast & Furious Crossroads et des rééditions améliorées comme Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition, et de nombreux jeux peuvent être joués sans frais supplémentaires. Tell Me Why et Microsoft Flight Simulator seront disponibles le premier jour du Game Pass, et Fall Guys: Ultimate Knockout fait ses débuts sur PlayStation Plus.

Fall Guys: Ultimate Knockout – 4 août

Disponible sur: PS4, PC

Fall Guys est comme une bataille royale plus Ninja Warrior: 60 joueurs s’affrontent dans une série de parcours d’obstacles et de jeux de société pour atteindre la première place. Les jeux vont des défis simples aux défis de plate-forme, et chacun des Fall Guys peut être personnalisé avec vos couleurs et motifs préférés.

Fast & Furious Crossroads – 7 août

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Carrefour rapide et furieux

Le prochain film Fast & Furious peut être retardé, mais le jeu vidéo arrive bientôt. Il s’agit d’une histoire originale se déroulant au cours de la saga mettant en vedette des visages familiers comme Dom, Letty et Roman – tous interprétés par leurs propres acteurs de cinéma. Vous pouvez faire la course pour éliminer un syndicat du crime en solo ou avec d’autres conducteurs en ligne.

Microsoft Flight Simulator – 18 août

Disponible sur: PC

Microsoft Flight Simulator

La simulation de vol classique est de retour, vous permettant de décoller et d’atterrir dans les aéroports du monde entier. Vous pouvez survoler des tonnes de villes, de montagnes, de forêts, de déserts, etc., dans diverses conditions météorologiques et de jour comme de nuit. Le jeu proposera également des conseils adaptés à votre niveau d’expérience dans le cockpit.

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition – 27 août

Disponible sur: PS4, Switch, iOS, Android

Final Fantasy Crystal Chronicles: édition remasterisée

Après un délai, ce remaster de GameCube n’est plus que dans quelques semaines. La réédition a de meilleurs graphismes, de nouveaux arrangements musicaux et même des donjons supplémentaires. De plus, il y aura une démo le premier jour qui vous permettra d’explorer trois donjons complets avec des joueurs qui possèdent le jeu complet.

Dis mon pourquoi: épisode 1 – 27 août

Disponible sur: Xbox One, PC

Dis moi pourquoi

Le développeur de Life Is Strange, Dontnod, est de retour avec un autre jeu d’aventure narratif. Il met en vedette les jumeaux Alyson et Tyler, traitant des souvenirs d’enfance à leur retour à la maison. Tyler, un homme transgenre, a fait la transition avant le retour des jumeaux à la maison, et le jeu explorera son enfance et la préparation de sa décision de le faire. Vous aurez également vos propres décisions à prendre: vous choisissez lequel des souvenirs des jumeaux embrasser, changer le résultat de l’histoire.

Le mois d’août ne fait que commencer et le nouveau mois a encore beaucoup de jeux à venir. La semaine prochaine, les nouvelles versions examineront deux titres qui obtiennent des versions complètes, car Hyper Scape quitte sa phase bêta et Risk of Rain 2 laisse un accès anticipé.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

