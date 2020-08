Embracer Group, la société mère de THQ Nordic et Deep Silver, est toujours en plein recrutement. La société a annoncé aujourd’hui huit acquisitions de studios, dont 4A Games, les développeurs de la série Metro bien accueillie. Ces dernières acquisitions interviennent après qu’Embracer a acheté Koch Media, Saber Interactive et THQ Nordic (ainsi que toutes leurs propres filiales). Au total, Embracer possède 33 studios de jeux et compte plus de 4 000 employés.

L’équipe de plus de 150 personnes des 4A Games à Malte et en Ukraine travaillera désormais pour Embracer Group. En outre, l’accord comprend une partie de la technologie de 4A, ainsi que l’IP Metro.

Embracer paie 36 millions de dollars en espèces pour 100% des actions de 4A Games, ainsi que des paiements supplémentaires basés sur des jalons qui pourraient rapporter à 4A 35 millions de dollars supplémentaires. L’achat a été réalisé par la filiale d’Embracer, Sabre Interactive.

Dean Sharpe, PDG de 4A Games, a déclaré que le studio créerait ensuite un jeu multijoueur Metro, en plus d’une « nouvelle IP plus ambitieuse ».

« Embracer Group et Saber Interactive sont les partenaires parfaits pour les Jeux 4A et pour notre prochaine phase de croissance », a déclaré Sharpe. «Ensemble, nous continuerons à développer la franchise Metro et nous concentrerons sur l’apport d’une expérience multijoueur à notre base de fans. Nous sommes impatients de construire une nouvelle adresse IP AAA encore plus ambitieuse dans un proche avenir.

4A travaillait déjà depuis longtemps avec Deep Silver d’Embracer sur la série Metro. À l’avenir, les entreprises travailleront avec l’auteur Dmitry Glukhovsky sur de nouveaux projets de métro

Embracer a déclaré que l’acquisition contribuera à son résultat net, car la possession de 4A entraînera une réduction des frais de redevances. De plus, Embracer bénéficie de la technologie, des ressources de développement et plus encore de 4A, ce qui devrait aider à réduire les coûts à long terme, a déclaré la société.

Embracer a également acheté le développeur Insurgency New World Interactive pour une somme non divulguée, le studio de jeux mobiles Deca Games pour 25 millions d’euros et Crisol: le studio Theatre of Idols Vermila Studios pour 900 000 euros. En outre, Embracer achète Rare Earth Games pour 300 000 €, Palindrome Interactive pour 21,5 millions de SEK, Pow Wow Entertainment pour un montant non divulgué et Sola Media pour 2,3 millions d’euros. Dans la plupart des cas, les studios acquis devraient gagner beaucoup d’argent s’ils atteignent certains objectifs de performance.

