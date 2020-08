Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La polémique autour du réseau social TikTok et du gouvernement américain continue de donner quelque chose à dire et après que les négociations entre Microsoft et ByteDance aient été suspendues après des menaces d’une éventuelle interdiction, celles-ci ont été réactivées comme le rapporte la société nord-américaine.

Il y a quelques instants, Microsoft a publié une déclaration indiquant que les négociations avec ByteDance concernant l’achat des opérations TikTok sur des marchés spécifiques sont toujours actives. Selon la société, la décision a été prise après que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a rencontré le président des États-Unis, Donald Trump, pour discuter de la question et il a été conclu de poursuivre le processus d’achat.

Microsoft pourrait posséder certaines opérations TikTok dans quelques semaines

En ce sens, Microsoft indique qu’il s’est engagé à acheter les opérations TikTok pour leur révision totale ultérieure et l’assurance d’avantages économiques pour les États-Unis et le département du Trésor. De plus, la société estime que les négociations avec ByteDance n’iront pas au-delà du 15 septembre et tout ce qui arrive au gouvernement américain sera rapporté.

Selon Microsoft, les négociations seront réactivées après avoir notifié la commission des investissements étrangers aux États-Unis, qui connaît l’intérêt des deux entreprises à parvenir à un accord. Si la négociation aboutit, Microsoft reprendra les opérations de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, marchés sur lesquels la société nord-américaine garantirait la transparence dans la collecte et la gestion des données des utilisateurs.

