Microsoft nous a finalement proposé un premier aperçu du tableau de bord Xbox Series X, la console de nouvelle génération qui fera ses débuts en novembre 2020. Les gens de Redmond ont toutefois précisé que le design ne sera pas exclusif au nouveau matériel, car sera déployé sur la Xbox One, le PC et les applications mobiles. Votre objectif est unifier l’expérience sur toutes les plates-formes afin que les utilisateurs soient familiarisés avec l’interface utilisateur quel que soit l’appareil.

L’entreprise explique avoir écouté les opinions de sa communauté afin d’identifier les sections qui nécessitaient des améliorations. Ils promettent que l’interface Xbox Series X ce sera plus rapide, plus accessible et social, mais sans négliger l’attrait visuel. « Le texte est plus lisible, les éléments à l’écran sont plus faciles à comprendre et la réalisation de vos tâches est plus rapide que jamais », ajoutent-ils. Encore une fois, ils ont repris le concept de «tuiles» pour afficher divers éléments à l’écran et offrir l’accès aux jeux et aux fonctions d’un seul endroit.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la différence avec l’interface Xbox One n’est pas si radicale. Et il faut se rappeler que Microsoft a mis à jour l’interface utilisateur de la console plusieurs fois tout au long de son cycle de vie. La plupart des améliorations apportées resteront sur la Xbox Series X; même eux-mêmes acceptent que la disposition de la navigation et des pages soient similaires. Bien sûr, ils réaffirment qu’il est désormais plus propre et plus rapide.

Microsoft garantit que la page initiale se chargera 50% plus rapidement lorsque vous allumerez la console. De plus, son déploiement sera 30% plus rapide à la sortie d’un jeu. Cependant, le développement le plus significatif en termes de performances est peut-être l’utilisation de la mémoire. L’interface promet d’utiliser 40% de RAM en moins par rapport à la version précédente, une amélioration substantielle qui permettra d’orienter les ressources vers les jeux et les applications.

De toute évidence, l’interface sera encore plus rapide sur Xbox Series X, puisque la console intègre une unité de stockage SSD. Au-delà des consoles, les modifications sont également visibles sur Xbox Game Pass sur les applications PC et appareils mobiles. Ce dernier sera prêt à recevoir le Projet xCloud en septembre, bien qu’au départ uniquement sur Android.

Dans un monde si connecté, le caractéristiques sociales. «Avec la nouvelle application, les amis Xbox peuvent rapidement s’envoyer des messages ou organiser des parties pour avoir des conversations même en leur absence. Nous avons également amélioré les notifications, qui refléteront l’activité sur les appareils mobiles, les PC et les consoles», ont-ils expliqué. L’objectif de Microsoft est de synchroniser les fonctionnalités sociales sur tous les appareils:

Nous intégrons mieux votre téléphone aux expériences sociales Xbox, ce qui vous permet de partager plus facilement et de vous connecter avec votre réseau d’amis. Par exemple, lorsque vous choisissez de partager un extrait de jeu ou un statut depuis votre console, il sera également automatiquement envoyé à votre application mobile Xbox afin que vous puissiez le partager sur les réseaux sociaux de votre choix.

Pour finir, le Microsoft Store recevra un lifting, même qui avait déjà été présenté depuis quelques semaines. « Nous avons raccourci le temps de lancement de l’application de deux secondes et la navigation mise à jour permet de trouver plus rapidement et plus facilement ce que vous recherchez. Il est facile de comprendre en un coup d’œil ce qui est inclus ou ce qui est réduit avec n’importe quel abonnement vous avez, comme le Xbox Game Pass », ont-ils conclu. N’oubliez pas que la Xbox Series X sortira en novembre, éventuellement aux côtés de la Xbox Series S.

L’article de Microsoft révèle que l’interface Xbox Series X avec la promesse d’être plus rapide et plus facile à utiliser a été publiée dans Hypertext.