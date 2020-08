Microsoft Flight Simulator sera disponible le 18 août, marquant ainsi le retour d’un titre légendaire qui manquait depuis près de 15 ans. Bien sûr, c’est l’un des jeux les plus attendus de 2020, principalement par les joueurs vétérans qui ont apprécié ses premières éditions. Et justement pour se souvenir des origines du jeu et de son évolution vers le présent, Microsoft a publié un bande-annonce extraordinaire pleine de nostalgie qu’aucun fan ne peut manquer.

L’évolution graphique que ‘Flight Simulator’ a connue depuis son premier opus est épouvantable

Le matériel vise à revoir l’histoire de Flight Simulator depuis le premier opus, celui qui a frappé le marché en 1982. La chronologie s’arrête également brièvement aux éditions 1984, 1988, 1989, 1993, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2006 et, bien sûr, la version qui fera ses débuts dans une question de jours. C’est ce dernier qui nous présente plus de scènes pour montrer son avion et ses décors spectaculaires.

Au-delà de la promotion de Microsoft Flight Simulator, la bande-annonce démontre le saut technologique que les jeux vidéo ont fait au fil des ans. La différence est abyssale entre les propositions d’aujourd’hui et ce dont nous pouvions profiter il y a des décennies. Dans le premier, il y avait même un environnement tridimensionnel, et il est maintenant possible d’explorer plusieurs régions du monde avec un grand niveau de détail. Bien sûr, la qualité du modèle d’avion et de ses intérieurs n’est pas loin derrière.

L’évolution de ‘Flight Simulator’ grâce au cloud

En fait, Microsoft devait s’appuyer sur l’infrastructure cloud Azure pour traiter l’immense scène, qui a une superficie de 317 millions de kilomètres carrés. Les serveurs de la plateforme se chargeront de réaliser une partie de la tâche graphique et de la transmettre à votre ordinateur déjà traitée. En fait, la carte du simulateur de vol pèse 2 pétaoctets, un montant impensable – pour l’instant – pour un ordinateur personnel.

De plus, les scénarios ont été réalisés avec le Base de données d’images satellite Bing. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses innovations qui, au cours du siècle précédent, n’étaient que des rêves de développeurs de jeux vidéo. N’oubliez pas que Microsoft Flifht Simulator commencera son voyage sur PC, mais Microsoft prévoit également de le publier sur la plate-forme Xbox. Il sera intéressant de voir ce que peut être la Xbox Series X avec le simulateur de vol.