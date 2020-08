24 août 2020-11 h 45

De nouvelles recherches suggèrent qu’au cours des trois prochaines années, Microsoft Flight Simulator contribuera à déplacer 2,6 milliards de dollars de dépenses en matériel informatique.

C’est selon Jon Peddie Research – comme repéré par VGC – qui a résolu le problème en supposant que le jeu vendra 2,27 millions d’unités dans le même laps de temps. L’argument est que les titres de simulation comme celui-ci conduisent les gens à acheter une grande quantité de périphériques.

« Les simulateurs de vol sont extrêmement exigeants en termes de capacité de traitement et récompensent la haute résolution, les grands écrans et l’utilisation de la réalité virtuelle », a déclaré Ted Pollak, analyste principal de l’industrie des jeux.

« Lorsque de nouveaux simulateurs de vol sont lancés, le matériel pour les exécuter aux paramètres et aux performances maximaux n’existe même pas encore. Cela crée une situation de demande matérielle constante pendant toute la durée du titre, car les fans recherchent la meilleure expérience. Un nombre important de vols Les fans de sim ne jouent qu’à Flight Sim. Nous en avons tenu compte pour déterminer si l’argent sera dépensé spécifiquement ou partiellement à cause de ce jeu. »

Microsoft Flight Simulator a été lancé la semaine dernière et était le deuxième article le plus vendu sur Steam.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

