La société Redmond utilise un design plus simple, bien qu’elle conserve le logo de ses consoles.

L’un des points clés de la stratégie de Microsoft ces dernières années, et en vue de son avenir, c’est la création d’un écosystème unifié parmi ses produits. Un environnement commun de Xbox pour tous les appareils, que ce soit la nouvelle Xbox Series X, comme les PC Windows 10, ou les appareils mobiles via Project xCloud. Et la pierre angulaire de tout cela est le Xbox Game Pass, notamment avec un abonnement Ultimate qui unifie son catalogue avec les fonctions de Xbox Live Gold, et bientôt avec xCloud.

Pour le bien de cette unité, et comme Thurrott l’a découvert, les comptes officiels Xbox Game Pass ont tout changé votre image de marque avec un design plus simplifié, qui supprimer le mot «Xbox» de son image principale, et qui laisse sécher son nom de « Game Pass ». Le logo Xbox reste, oui, et les titres des comptes officiels avoir encore le nom « Xbox Game Pass » à la fois dans le nom et sur Twitter.

Cela ne permet pas de savoir s’il s’agit simplement une mise à jour des logos de service, ou la première étape d’une rénovation de look plus étendue face à la nouvelle génération. Pour le moment, Microsoft a cessé de proposer la possibilité d’acquérir un an de Xbox Live Gold sur sa plate-forme, ce qui nous porte à croire que les projets de la société se concrétiseraient. transformez Xbox Game Pass Ultimate en votre seul abonnement des jeux dans le cadre d’un écosystème unifié. Et renommer le service simplement comme « Game Pass » Ce ne serait pas une étape étrange à cet égard, pour éviter la confusion parmi les nouveaux utilisateurs.

Pour le moment le nom reste intact à la fois sur les sites Web officiels et dans les comptes du service, il semble donc que ce changement est limité pour le moment aux logos Xbox Game Pass. Nous verrons si la société a quelque chose à annoncer tout au long du mois d’août, après que Phil Spencer a promis des nouvelles sur la Xbox Series X pour ce mois. D’ici là, et si vous avez manqué la dernière présentation qui a joué dans le premier gameplay de Halo Infinite, voici notre chronique avec toutes les annonces de l’événement Xbox Series X.

En savoir plus sur: Xbox Game Pass, Xbox et Microsoft.

