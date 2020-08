Quelques mois après le lancement du Xbox Series X, Microsoft a annoncé un Refonte du Microsoft Store, le magasin où vous pouvez acheter des jeux, des films ou télécharger des applications dans la console. Bien que la société publie généralement des modifications au tableau de bord à chaque mise à jour d’automne, cette fois l’ajustement est intéressant car elle fait face au départ d’une nouvelle console.

Selon Tech, le nouveau Microsoft Store sur Xbox est plus qu’une simple mise à jour typique et se compose de une expérience reconstruite à partir de zéro. L’une de ses principales caractéristiques est qu’il est plus rapide que sa version actuelle. Microsoft garantit que démarre en moins de deux secondess et il est beaucoup plus rapide de trouver ce dont vous avez besoin.

Les photos montrent un menu latéral avec raccourcis de recherche, la page principale du magasin et des sections spécifiques comme les jeux, les applications, les films et les séries. L’expérience utilisateur vous permet de naviguer dans le contenu de manière plus intuitive, y compris les quatre générations de jeux qui seront disponibles pour la Xbox Series X.

Microsoft parie sur une boutique Xbox beaucoup plus rapide

Les modifications apportées aux raccourcis incluent sous-menus de chaque catégorie. Dans le cas des jeux, il existe des sections spécifiques pour acheter du contenu téléchargeable (DLC), des abonnements, des nouvelles versions et des offres. La page d’accueil du Microsoft Store organise mieux les vignettes et donne plus de poids à la recherche et aux offres.

Les autres caractéristiques comprennent un Liste de souhaits améliorée pour un ajout de jeu plus facile, comme le panier. Ces deux options sont gaspillées sur le tableau de bord actuel. Le premier n’a pas d’utilité, puisque contrairement à Steam, Microsoft ne profite pas des listes de souhaits et communique lorsqu’un jeu est en vente. En ce qui concerne le panier, les étapes nécessaires à la clôture d’un achat le rendent hostile.

Enfin, Microsoft s’intégrera mieux avec les contrôles parentaux. Les utilisateurs devront se connecter à leur compte Xbox avant de naviguer entre les jeux. Le contenu sera aligné sur les paramètres du compte familial et en fonction de l’âge de l’utilisateur sera l’accès aux jeux, films ou séries qui seront disponibles.

L’entreprise parle de expériences inclusives et intuitives, ainsi que du contenu qui sera plus pertinent pour l’utilisateur. Les premières captures d’écran montrent suggestions basées sur votre activité récente, quelque chose de similaire aux films ou séries suggérés par Netflix en fonction de ce que vous avez vu.

Le nouveau Microsoft Store pour Xbox fera ses débuts à l’automne, bien que les personnes inscrites au programme Xbox Insider pourra y accéder à partir du 5 août. Son déploiement dépendra de l’anneau auquel vous êtes inscrit, un processus similaire à ce que nous voyons avec les mises à jour pour Windows 10.

L’article Microsoft redessine la boutique Xbox avant le lancement de la Xbox Series X a été publié dans Explica.co.