Phil Spencer affirme avoir des « surprises à annoncer » concernant Game Pass.

Game Pass est l’un des atouts les plus importants de Microsoft, à la fois pour le présent avec Xbox One et PC et pour le futur avec Xbox série x. Le service d’abonnement qui nous permet d’accéder rapidement et directement à un large catalogue de jeux est, pour beaucoup, décisif lors du choix d’une console. De la société Redmond, ils le savent et veulent renforcer leur avantage.

Phil Spencer, chef de la division Xbox, a récemment publié un tweet parlant du service et de l’idée qu’ils doivent essayer apporter tous les jeux tiers possibles un service. Chaque fois que le catalogue Game Pass est mis à jour, de nouveaux jeux sont ajoutés; Des titres comme Resident Evil 7 ou Crusader Kings III sont parmi les prochains à entrer. Mais il semble qu’ils veulent aller plus loin.

Spencer ne précise pas beaucoup plus à ce sujet, mais laisse entendre qu’ils ont l’intention d’augmenter le nombre de jeux tiers dans le catalogue Game Pass le jour de leur sortie comme nouveauté. Les titres de la division Microsoft, c’est-à-dire les premiers jeux de société de l’entreprise, ils sont toujours disponibles le jour du lancement, sans que les abonnés du service n’aient à payer plus ou même à acheter les jeux; il suffit d’avoir un compte actif de ce qu’on appelle le « Netflix des jeux vidéo ».

De Xbox, ils ont dit qu’ils avaient toujours « quelques bonnes annonces concernant Game Pass », par rapport aux jeux qui atteindront le service. Il semble que le catalogue de jeux tiers continuera de croître et c’est un aspect qui peut être déterminant dans la Lancement de la Xbox Series X. Pour le moment, Microsoft réserve certaines cartes, car nous attendons le prix et la date de sortie de la nouvelle console de la famille Xbox.

En savoir plus: Xbox Game Pass, Xbox One et Xbox Series X.

