21/08/2020 15h40

Passe de jeu il continue de se positionner comme l’une des attractions les plus importantes sur Xbox. La plate-forme nous permet d’accéder à une large sélection de jeux de première et de troisième partie avec un petit paiement mensuel, et de plus en plus de titres sont constamment ajoutés. Bien que nous puissions nous attendre aux plus grands lancements exclusifs de la société le premier jour dans le service, Phil Spencer, directeur de la Xbox, travaille pour offrir plus de versions multiplateformes.

Grâce à l’arrivée de Battletoads hier sur Xbox Game Pass, Spencer a déclaré que toute son équipe travaillait dur pour apporter plus de jeux tiers sur la plate-forme., quelque chose qui semble sans aucun doute très attrayant pour tous les utilisateurs de Xbox One et de PC. Voici ce que l’exécutif a commenté:

« En plus de tous nos premiers jeux de société à venir à @xboxgamepass le premier jour, l’équipe se concentre sur la mise en service de beaucoup plus de jeux d’autres sociétés. »

En plus de tous nos jeux first party arrivant le jour et la date à @xboxgamepass – l’équipe se concentre sur la mise à disposition de beaucoup plus de jeux tiers sur le service https://t.co/PHx1HrSwDX – Phil Spencer (@ XboxP3) 20 août 2020

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur l’avenir de la plateforme pour le moment, Resident Evil 7 sera disponible sur Game Pass début septembre. De la même forme,Dragon Quest XI S entrera en service en décembre. Avec la Gamescom à l’horizon pour la semaine prochaine, nous en saurons sûrement plus sur le Xbox Game Pass et son arrivée à la prochaine génération dans le futur.

