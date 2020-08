De nombreux joueurs ont commencé le compte à rebours pour voir la grande nouvelle présente dans le catalogue Playstation 5. Bien que nous ayons encore besoin de connaître certaines informations sur la console de nouvelle génération, nous pouvons déjà connaître certains détails sur les titres dont nous pouvons profiter dans son catalogue, y compris le travail d’Insomniac Games qui sera disponible au lancement avec la console.

Ceci est présenté comme Spider-Man: Miles Morales, un titre qui nous montrera le personnage bien-aimé de l’univers et qui nous permettra de connaître un nouveau style de gameplay. Par conséquent, avec l’image partagée par Entertainment Weekly, nous avons également pu apprendre certains des détails les plus intéressants du titre. Mais quelle est la raison de cette image? Le portail a partagé un article axé sur les prochains blockbusters Marvel dans les jeux vidéo, où il est également présent Merveilles vengeurs.

Selon le média, le titre d’Insomniac Games est un spin-off de L’aventure de Spidey 2018 qui récupère la star de Spider-Verse, le film qui a connu un franc succès. D’autre part, l’article souligne également que le prédécesseur de cette nouvelle œuvre est devenu le jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps, auquel le directeur du jeu a répondu en indiquant qu’il avait le sentiment qu’il y parviendrait.

Ce nouveau travail avec Miles Morales en tant que protagoniste placera son action un an plus tard que celle vue dans l’exclusivité PlayStation 4, pendant l’hiver. Bien sûr, l’étude souligne que, malgré la suite de l’histoire, ce n’est pas en soi la suite à laquelle de nombreux joueurs s’attendent, mais quelque chose de totalement différent. Et, bien sûr, cela nous donnera l’opportunité d’avoir une histoire complète, de rencontrer Miles Morales et comment s’est passée sa croissance jusqu’à devenir un héros.